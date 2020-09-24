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حالة من التوحش.. القعيد يكشف عن شائعة وفاته التي تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
الأديب الروائي يوسف
الأديب الروائي يوسف القعيد
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محمود محسن
أكد الأديب الروائي يوسف القعيد انني مندهش من الشائعات التي تم ترويجها على مواقع التواصل الإجتماعي بأنني تعرضت للوفاه مؤكدا أنني اعتبرها حالة من التوحش لمواقع الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي.

وأضاف القعيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج أخر النهار عبر فضائية النهار أن الإعلامي الكبير مفيد فوزي هو صاحب مدرسة في الكتابة الصحفية وانا ححريص على قرائتها بشكل مستمر.

وتابع الأديب الروائي يوسف القعيد أنه تربطني علاقة صداقة مشتركة مع الإعلامي مفيد فوزي مشيرا إلى أن مفيد فوزي يقف مع الناس في أزماتهم وله إنسانية كبيرة.

وأشار القعيد إلى أن الشائعات لا تحدث في الإعلام الغربي، بترديد الشائعات دون التأكد منها، لافتًا إلى أنه غير منبهر بالغرب إلا أن هذا الأمر مؤسف للغاية.
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