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رياضة

رسميا.. باتشيكو المدير الفني الجديد لـ فريق الزمالك

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
اعلن مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك عن اسم المدير الفني الجديد لـ الفريق وهو البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك.


وأكد مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أن كريستيان جروس المدير الفني الاسبق للفريق كان مرشحا بقوه حيث انه مدرب جيد للغايه ولكن أزمته كانت في الاعتماد على 14 للاعب فقط اضافة لمطابته بعقد لمدة شهرين فقط لذلك فتم استبعاده من اللجنه. 

وأضاف أن فيريرا كان ثاني ابرز المرشحين لقيادة الفريق ولكن أزمته كانت في غياب مساعديه لذلك لم بوافق على تولي قيادة الفريق حاليا مشددا انه ارسل له رسالة اعتذار .

وأكمل أن كالديرون ايضا كان مرشحا بقوة ، واستقر مسؤولو نادي الزمالك على  وضع بند باحقيه النادي في بالاضافة لـ فيريرا فسخ التعاقد في حاله عدم التتويج ببطولة افريقيا الموسم الحالي.

وكانت لجنة اختيار المدرب وضعت قائمة بالمرشحين ضمت كل من  الأرجنتيني كالديرون المدير الفني السابق للهلال السعودي ومواطنه خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني السابق للمنتخب السعودي والبلجيكي هوجو بروس المدير الفني السابق للمنتخب الكاميروني والبرتغالي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك والإيطالي باولو تراميزاني.
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