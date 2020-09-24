بسبب مكالمة طارئة.. ترامب يغادر مؤتمرا صحفيا بشكل مفاجئ

في سابقة غريبة، غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بشكل مفاجئ مؤتمرًا صحفيًا عقده، مبينا أن عليه إجراء "اتصال هاتفي طارئ مهم".





وقال "ترامب"، أثناء المؤتمر، متوجها إلى الصحفيين الحاضرين، "يجب أن أغادر بسبب اتصال هاتفي طارئ".





وأضاف موجهًا حديثه للصحفيين: "لكنني سأعود وسأراكم غدًا".





ولم يوضح الرئيس الأمريكي مع من ستجري المكالمة، مضيفا ردا على سؤال بهذا الشأن: "لدي اتصال مهم".



