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رياضة

تاكيس جونياس: الزمالك لم يتفاوض معي رسميا وإيهاب جلال من أفضل المدربين

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:03 ص
وادي دجلة
وادي دجلة
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حسام الحارتي
قال تاكيس جونياس المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة، إنه يمتلك عرضين للعودة مجددًا إلى التدريب داخل الدوري المصري.

وأضاف تاكيس جونياس، أثناء لقائه التلفزيوني على فضائية "أون تايم سبورتس"، أنه سيقوم بتولي أحد الفرق المصرية بدايةً من الموسم المقبل، وليس في الوقت الحالي.

وأشار تاكيس جونياس، إلى أن بعض مسئولي نادي الزمالك تفاوض معه لتولي قيادة الفريق عقب رحيل باتريس كارتيرون.

وتابع "المفاوضات كانت مع وكيل أعمالي، ولكن ليست بصفة رسمية من قبل رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور".

وأتم "أحترم إيهاب جلال كثيرا، فهو من أفضل المدربين المصريين، ومعجب بطريقة أدائه".

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