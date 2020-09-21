حدث ليلا..محمد إبراهيم يوقع لـ الأهلي 4 سنوات.. الجزيرة تعترف بإذاعة فيديو مفبرك.. ميتشو يكشف حقيقة توليه نادي الزمالك

نشر موقع صدى البلد، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية خلال الساعات الماضية ، نرصد أبرزها في الآتي:
ينتظر المصريين انتهاء فصل الصيف رسميا والذي شهد عدة موجات حارة وارتفعت فيها درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، المستوى الأحمر في بعض المناطق بالبلاد، بسبب السيول المفاجئة التي ضربت أجزاء من فرنسا.
كذب أهالي مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، ما نشرته قناة الجزيرة حول وجود وقفات احتجاجية ، وذلك في فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي.
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بوجود عرض من جانب نادي فنربخشة التركي، خلال الفترة الحالية.
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك عقب الاستفتاء على الدستور المقرر له نوفمبر المقبل.
شاركت الفنانة بشرى جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
عبر الصربي ميتشو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن حزنه الشديد للرحيل عن قيادة نادي الزمالك.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الثالث فى واقعة تداول مقطع فيديو على شبكة الإنترنت يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن.
أكد الإعلامي محمد فاروق٬ اقتراب محمد إبراهيم٬ لاعب فريق مصر المقاصة٬ من الانتقال إلى صفوف النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
عرضت قناة «مباشر قطر» أن لجنة المسابقات بالإتحاد الأسيوي أبلغت الإتحادات المحلية لكرة الٌقدم أن كأس العالم للأندية الذي كان سيقام في قطر تم إلغاءه بسبب فيروس كورونا المستجد.
حرص المستشار مرتضى منصور على التعليق على تغريم أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز الحالي والزمالك السابق 8 ملايين جنيه لصالح القلعة البيضاء.