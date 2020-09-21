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أخبار البلد

للمره الثالثة.. الجزيرة تعترف بانتهاك المهنية وإذاعة فيديو مفبرك

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:29 ص
الجزيرة تعترف بانتهاك
الجزيرة تعترف بانتهاك المهنية وإذاعه فيديو مفبرك
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صدى البلد
كذب أهالي مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، ما نشرته قناة الجزيرة حول وجود وقفات احتجاجية ، وذلك في فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي.

وكشف الأهالي فبركة القناة للفيديو لإظهار وجود وقفات استجابة للدعوات التخريبية التي تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال الأهالي في الفيديو : "تحيا مصر.. تحيا مصر.. يحيا السيسي..لا للإشاعات".

ونشرت القناة الفيديو في اعتراف رسمي لها بفبركة الفيديوهات لإثارة الفتن والدعوات التخريبية.

ولم تكن هذا المرة الأولى للقناة التخريبية التي تحاول فبركة الفيديوهات باستخدام فيديوهات لمشجعي الأهلي وأخرى قديمة في محاولة لإثارة الفتن وهدم الدولة.

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