للمره الثالثة.. الجزيرة تعترف بانتهاك المهنية وإذاعة فيديو مفبرك

كذب أهالي مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، ما نشرته قناة الجزيرة حول وجود وقفات احتجاجية ، وذلك في فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي.
وكشف الأهالي فبركة القناة للفيديو لإظهار وجود وقفات استجابة للدعوات التخريبية التي تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية.
وقال الأهالي في الفيديو : "تحيا مصر.. تحيا مصر.. يحيا السيسي..لا للإشاعات".
ونشرت القناة الفيديو في اعتراف رسمي لها بفبركة الفيديوهات لإثارة الفتن والدعوات التخريبية.
ولم تكن هذا المرة الأولى للقناة التخريبية التي تحاول فبركة الفيديوهات باستخدام فيديوهات لمشجعي الأهلي وأخرى قديمة في محاولة لإثارة الفتن وهدم الدولة.
فيديو اهالي اطفيح يردون علي قنوات اهل الشر 🙄— اٰلجۚنۨراٰل مۘص࣡طؕفيۧ 20 🇪🇬🦅 (@El_genral_20) September 20, 2020
فيديو لن تراه علي قنوات الاخوان 🙄#تحيا_مصر_وعاش_السيسي #السيسي_قوتنا_وقدوتنا #السيسي_مكمل_بآمر_الشعب @dandrawy_hawary pic.twitter.com/oQsxzSQjoP