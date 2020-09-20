لتشويه مصر.. نيرمين خضر: ما تفعله قناة الجزيرة غياب للمهنية الإعلامية..فيديو

قالت الدكتورة نيرمين خضر، أستاذ الإعلام الدولى، إن قناة الجزيرة فى فترات كثيرة جدا كانت تحاول نقل بعض المعلومات المغلوطة والبعيدة تماما عن الحقيقة للمواطنين المصريين.









وأضافت الدكتورة نيرمين خضر خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن ما تفعله قناة الجزيرة القطرية غياب للمهنية الإعلامية والهدف منها بشكل أو باخر تشويه صورة مصر أمام الجميع.









وتابعت أستاذ الإعلام الدولى، أن قناة الجزيرة تحاول إيذاء شكل مصر وإلقاء الضوء على مصر لكي تبدو للعالم أن مصر بها الكثير من المشاكل.





وأوضحت الدكتورة نيرمين خضر، أن الدور الأخطر لقناة الجزيرة محاولة سحب الوضع الاقليمي لمصر والمكانة المتميزة لمصر التى تتميز بها فى الشرق الأوسط عن طريق فبركة الاخبار وإلقاء الضوء على الأشياء المغلوطة.





وأشارت إلى أن قناة الجزيرة القطرية كانت تعرض بعض الفيديوهات وتعلن عن أنها داخل مصر وذلك لم يكن حقيقيا بالمرة.