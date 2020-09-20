«منديل كلينكس وسخ».. الباز عن محمد علي: مجرد نمرة في إيد الإخوان ..فيديو

قال الإعلامي محمد الباز، إن البيان الصادر على لسان القائم بأعمال مرشد العام للجماعة، إبراهيم منير، يوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية والإعلام المعادي تعاملوا مع محمد علي بشكل يبدو فيه حياد، وتم غسل أيدي الإخوان من دعوات المقاول الهارب محمد علي.



وأضاف "الباز"، أثناء تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن جماعة الإخوان تتعامل مع الأجير محمد علي؛ على أنه "منديل كلينكس وسخ"، معلقا " لو جاب نتيجة كويس مجابش أهو كلب وراح".

وأكد "الإخوان يخوضون ضد البلد معركة استنزاف، وهما عارفين أنهم مش هيقدروا على البد دي"، متابعا "بيتعاملوا بمنطق "محدش هيتهنى"، فيعملوا شائعات وأخبار كاذبة، زمش هيسيبونا في حالنا".

وشدد على أن محمد علي مجرد نمرة في معركة طرفها الإخوان.



