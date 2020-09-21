ضبط المتهم الثالث فى واقعة التنمر والاعتداء على رجل مسن

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الثالث فى واقعة تداول مقطع فيديو على شبكة الإنترنت يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن.





واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد التطبيقات الإلكترونية (التيك توك) يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن حال تواجده على حافة إحدى المجارى المائية وقيام أحدهم بدفعه.





أسفرت عنه جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج أن الواقعة يعود مضمونها إلى شهر مايو الماضى وأن مرتكبى الواقعة هم (3 أشخاص- جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة المراغة)، وضبط إثنان منهم وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة المُشار إليها بالإشتراك مع المتهم الهارب.





فقد نجح فريق البحث الجنائى المشكل لضبط المتهم الهارب فى ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.



