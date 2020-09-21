AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميتشو يكشف حقيقة توليه نادي الزمالك خلفا لـ كارتيرون

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:13 ص
ميتشو
ميتشو
Advertisements
حسام الحارتي
عبر الصربي ميتشو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن حزنه الشديد للرحيل عن قيادة نادي الزمالك.

وقال ميتشو خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، :" أرفض تدريب الزمالك في الوقت الحالي وسأعود أكثر قوة لتدريب الفريق المستقبل".

وتابع:" علاقتي طيبة بإدارة الزمالك وتركت الفريق دون افتعال أي أزمة لأنني زملكاوي وروحي أجدها في تشجيعه.

واوصل:" الزمالك نجح في الفوز ببطولتين في وقت قصير خلال الفترة الماضية وبالتالي فلابد من البناء على ذلك الأمر".

وأتم وجودي في مصر ليس علاقة بتدريب الزمالك ولكن وجوده في مصر ترانزيت قبل السفر لكرواتيا لاستكمال مهمته كمدير فني لناشئي منتخب زامبيا الذي سيقيم معسكرا هناك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد وصوله مصر .. ميتشو يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من تدريب الزمالك

تعرف علي حقيقة التواصل مع ميتشو لقيادة فريق الزمالك

الزمالك يعلن اسم المدير الفني الجديد خلال ساعات

ترشيحاتنا

وكيل مالانجو: الأهلي تحدث شفهيا لضم اللاعب.. ولم يرسل عرضا رسميا

المقاولون يتعادل في الوقت القاتل أمام الاتحاد.. ويمنح الزمالك الطمأنينة على المركز الثاني

ميتشو يكشف حقيقة توليه نادي الزمالك خلفا لـ كارتيرون

نتيجة العمل من المنزل.. أغرب قصص حب عبر الإنترنت انتهت بالزواج

هل السحر يؤثر على نتائج المباريات ؟.. مبروك عطية يحسم الجدل

حكم الأكل واقفا ولماذا نهى عنه الرسول؟.. حقائق علمية لا يعرفها الكثير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجة العمل من المنزل.. أغرب قصص حب عبر الإنترنت انتهت بالزواج

طريقة عمل الكريب بالخضار وصوص الجبن

5 خطوات للتخلص من رائحة ماسك الثوم للشعر