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رياضة

صفع الحكام واستبعاد جروس وسحر كشري.. تعرف على تصريحات رئيس نادي الزمالك

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:32 ص
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
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حسام الحارتي
تحدث المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في العديد من الملفات حول موعد إعلان اسم المدير الفني للفريق الأول عقب رحيل باتريس كارتيرون وموقفه من تتويج الأهلي بالدوري المصري بالإضافة إلي اعتراضه على بعض الأخطاء التحكيمية والتي جاءت كالتالي:-



قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن السويسري ‏كريستان جروس، لم يعتذر عن تدريب فريق الكرة بالنادي.‏




قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن من حق ‏تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، تشجيع النادي الأهلي، وله ‏كامل الحرية في ذلك.‏




قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن البعض يريد ‏عمل فتنة بين جماهير النادي الأبيض وتركي اّل الشيخ، وزير الترفيه ‏السعودي.‏




شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا ضاريًا ‏على أحمد عبدالمنعم كشري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي أسوان.‏




قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فريق الكرة ‏بالنادي الأهلي تُوج بلقب الدوري قبل بداية الموسم.‏




قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الحكم محمد ‏معروف تعدى بالضرب على مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة خلال ‏مواجهة أسوان بالدوري.‏

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