صفع الحكام واستبعاد جروس وسحر كشري.. تعرف على تصريحات رئيس نادي الزمالك









قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن السويسري ‏كريستان جروس ، لم يعتذر عن تدريب فريق الكرة بالنادي.‏

















قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن من حق ‏تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، تشجيع النادي الأهلي، وله ‏كامل الحرية في ذلك.‏

















قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن البعض يريد ‏عمل فتنة بين جماهير النادي الأبيض وتركي اّل الشيخ، وزير الترفيه ‏السعودي.‏

















شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا ضاريًا ‏على أحمد عبدالمنعم كشري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي أسوان.‏

















قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فريق الكرة ‏بالنادي ا لأهلي تُوج بلقب الدوري قبل بداية الموسم.‏

















قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الحكم محمد ‏معروف تعدى بالضرب على مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة خلال ‏مواجهة أسوان بالدوري.‏