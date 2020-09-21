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أخبار العالم

عقب الاستفتاء على الدستور.. الجزائر تجري انتخابات تشريعية مبكرة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:26 ص
الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري
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قسم الخارجي
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك عقب الاستفتاء على الدستور المقرر له نوفمبر المقبل. 

وانتخب تبون في ديسمبر الماضي، وسط تعهدات بإصلاح دستوري وتشريعي، عقب الاحتجاجات التي  شهدتها البلاد، وما ترتب عليه من استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في ابريل من عام 2019. 

ووافق مجلس الأمة الجزائري على مسودة الدستور الجديد في جلسة علنية بالإجماع بتصويت كل أعضائه له، باستثناء عضو واحد امتنع عن التصويت، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".


وقال الوزير الأول عبد العزيز جراد، إن "مشروع تعديل الدستور يكرس تمسك الجزائر بانتمائها الحضاري الإسلامي، العربي والأمازيغي" معا، ويشكل "محطة جديدة للانطلاق في بناء الدولة الجديدة"، بعيدا عن "الانحرافات الاستبدادية" بتعزيزه الرقابة البرلمانية على الجهاز التنفيذي والفصل بين السلطات.


وكان الوزير الأول الجزائري قد أكد قبل يومين أن الدستور الجديد سيحدث "قطيعة" مع "ممارسات الماضي" ليفتح عهدا جديدا في البلاد.


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