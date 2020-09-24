نزلوني ورجعوني البيت.. عراك بين راكب وطاقم الطائرة بسبب الكمامة

تتطلب القيام برحلات الطيران الآن ارتداء أقنعة للحد من انتشار فيروس كورونا، وعلى الرغم من التحذيرات بشأن أمر إهمالها إلا أن الكثير من الناس يعارضون تلك الضوابط، وانتشر مقطع فيديو لأحد هؤلاء الأشخاص على نطاق واسع على السوشيال ميديا.





وأظهر مقطع فيديو غضب أحد الركاب على متن طائرة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان الرجل يقف في ممر إحدى الطائرات في الولايات المتحدة، ويهين طاقم الطائرة.





وكان يرتدي الرجل قناع وجهه "الكمامة" تحت ذقنه، خلال تواجده على متن طائرة متجهة من دالاس إلى تامبا، ويصرخ الرجل بشدة في وجه طاقم الطائرة، ويُعتقد أنه غاضب من تأخر الرحلة وحكم ارتداء الماسك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

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وقال وهو يصرخ بعصبية في وجه المضيفة "لقد احتجزت كرهينة لمدة 35 ساعة، أليس كذلك؟"، مضيفا "حسنًا، انزل بالطائرة على الأرض وأعدني للمنزل".





وذكر مصور الفيديو وناشره على مواقع التواصل الاجتماعي "كان الرجل يصرخ بالشتائم بدون قناع لأن رحلتنا قد تأخرت، وبدأ في تهديد طاقم الطائرة".