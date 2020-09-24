بريطانيا وفرنسا وألمانيا تستدعي سفراء إيران لديها

استدعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، سفراء إيران لديها، احتجاجًا على اعتقال عدد من مواطني الدول الأوروبية الثلاث، وعلى قمع السلطات الإيرانية للمتظاهرين.





وقالت شبكة "بي.بي.سي" البريطانية، إن الدول الثلاث انتقدت في رسالة مشتركة، الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان داخل إيران، قائلة إن "هذه القضية ستضر بصورة إيران الدولية بشكل خطير".





واستنكرت الرسالة الاحتجاجية الاحتجاز التعسفي لمزدوجي الجنسية وغيرهم من المواطنين، واحتجازهم دون سبب واضح في ظروف قاسية.





والسفراء الإيرانيين الذين جرى استدعاؤهم هم حميد بعيدي نجاد في لندن، وبهرام قاسمي في باريس، ومحمود فرازنده في برلين.





وبحسب "بي. بي. سي"، استدعت وزارة الخارجية البريطانية، سفير إيران في لندن حميد بعيدي نجاد، للاحتجاج على اعتقال عدد من مواطنيها، بمن فيهم الناشطة نازانين زاغري راتكليف.



