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أخبار العالم

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تستدعي سفراء إيران لديها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
استدعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، سفراء إيران لديها، احتجاجًا على اعتقال عدد من مواطني الدول الأوروبية الثلاث، وعلى قمع السلطات الإيرانية للمتظاهرين. 

وقالت شبكة "بي.بي.سي" البريطانية، إن الدول الثلاث انتقدت في رسالة مشتركة، الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان داخل إيران، قائلة إن "هذه القضية ستضر بصورة إيران الدولية بشكل خطير".

واستنكرت الرسالة الاحتجاجية الاحتجاز التعسفي لمزدوجي الجنسية وغيرهم من المواطنين، واحتجازهم دون سبب واضح في ظروف قاسية.

والسفراء الإيرانيين الذين جرى استدعاؤهم هم حميد بعيدي نجاد في لندن، وبهرام قاسمي في باريس، ومحمود فرازنده في برلين.

وبحسب "بي. بي. سي"، استدعت وزارة الخارجية البريطانية، سفير إيران في لندن حميد بعيدي نجاد، للاحتجاج على اعتقال عدد من مواطنيها، بمن فيهم الناشطة نازانين زاغري راتكليف.

وواجه النظام الإيراني في الآونة الأخيرة موجة انتقادات داخلية وخارجية على خلفية إعدامه الأسبوع الماضي، المصارع الشاب نويد أفكاري، بعدما تم انتزاع الاعتراف منه تحت التعذيب، وكذلك على خلفية إضراب محامية حقوق الإنسان نسرين ستوده.
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