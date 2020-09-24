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أخبار العالم

وزراء في الحكومة الألمانية يدخلون الحجر الصحي بسبب كورونا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:03 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الألمانية، أمس الأربعاء، أن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير دخل الحجر الصحي بعدما خالط مساعدا لوزير آخر بالاتحاد الأوروبي تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق من أمس، اضطر وزير الخارجية هايكو ماس لإلغاء زيارة للأردن والدخول في الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا.

ورغم أن الفحوص التي أجريت للوزيرين حتى الآن جاءت نتائجها سلبية، فإن التطورات تسلط الضوء على إمكانية دخول الأنشطة الحكومية والدبلوماسية في حالة فوضى مع تأهب أوروبا لموجة ثانية محتملة من الجائحة.

وقال ألتماير، الذي استضاف في برلين يوم الاثنين اجتماعا لوزراء الاقتصاد بدول الاتحاد الأوروبي، على "تويتر" إنه سيخضع للحجر الصحي كإجراء احترازي بعد تأكد إصابة مساعد أحد نظرائه في الاتحاد بالفيروس.

وجاء الإعلان عن خضوع الوزيرين للحجر الصحي بعد يوم من تأجيل اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي بسبب خضوع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للحجر الصحي أيضا.
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