AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لأول مرة سيارة كيا تطير في الهواء بزاوية 360 درجة ..فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:05 ص
كيا أوبتيما
كيا أوبتيما
Advertisements
أماني نوار
ظهرت سيارة  كيا ، في مقطع فيديو أثناء الاستعداد للانطلاق من قلب ساحة لحاويات الشحن وتتوسط لوحتين مثبتين، حيث ستنفذ السيارة قفزة هوائية، وكُتب على اللوحة "دوران طيارة بقوة 290 حصانا". 

وتحتوي سيارة كيا اوبتيما K5 ، الموجودة في الفيديو بواسطة محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، يعمل بشاحن توربيني بقوة 290 حصانا.

كما تم تعديل السيارة على نطاق واسع باستخدام قفص لفة، ولوحة انزلاقية ومقعد احتواء، وفرامل إلكترونية من 5 نقاط. 

وبعد أن تجاوزت السيارة المنحدر الأول في الهواء حيث تكمل دوران 360 درجة، هبطت السيارة بطريقة غريبة وربما تكون تعرضت لبعض الأضرار.

كما علق مدير عمليات التسويق في كيا موتورز في الولايات المتحدة، قائلا إن إطلاق K5  لا يشبه أي شيء لم تشهده فئة سيارات السيدان متوسطة الحجم على الإطلاق، وتعتبر هذه المبادرة الأخيرة تسلط الضوء على IT FACTOR ، والذي يميز K5 عن أي شيء آخر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد الكشف عن 4 سيارات كوبيه من الفئة الرابعة لـ BMW

بويك تكشف عن إنكور GX المخصصة للعام الجاري 2020

قبل ما تشتري.. مميزات وعيوب سيارات فيات

زيادة 2000 جنيه في سعر شيري تيجو 7 موديل 2021

قوة 123 حصانا .. سعر فورد أيكوسبورت 2020 في مصر

أفضل 5 سيارات SUV في السوق المصري لعام 2020

ترشيحاتنا

بإكسسوارات وفستان لافت.. منى زكي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الري تحدّد المناطق الأكثر تأثرًا بالفيضان وحجم الخسائر.. فيديو

هاني حتحوت يكشف كواليس الاتفاق مع باتشيكو لتدريب الزمالك.. فيديو

وفاة والد المعلق الرياضي أحمد الطيب

رغم هروبه في الولاية الأولى.. الزمالك: لا توجد لدينا أزمة في التعاقد مع باتشيكو

بسبب مكالمة طارئة.. ترامب يغادر مؤتمرا صحفيا بشكل مفاجئ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض.. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بإكسسوارات وفستان لافت.. منى زكي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام