لأول مرة سيارة كيا تطير في الهواء بزاوية 360 درجة ..فيديو

ظهرت سيارة كيا في مقطع فيديو أثناء الا ستعداد للانطلاق من قلب ساحة لحاويات الشحن وتتوسط لوحتين مثبتين، حيث ستنفذ السيارة قفزة هوائية، وكُتب على اللوحة "دوران طيارة بقوة 290 حصانا".





وتحتوي سيارة كيا اوبتيما K5 ، الموجودة في الفيديو بواسطة محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، يعمل بشاحن توربيني بقوة 290 حصانا.





كما تم تعديل السيارة على نطاق واسع باستخدام قفص لفة، ولوحة انزلاقية ومقعد احتواء، وفرامل إلكترونية من 5 نقاط.





وبعد أن تجاوزت السيارة المنحدر الأول في الهواء حيث تكمل دوران 360 درجة، هبطت السيارة بطريقة غريبة وربما تكون تعرضت لبعض الأضرار.





كما علق مدير عمليات التسويق في كيا موتورز في الولايات المتحدة، قائلا إن إطلاق K5 لا يشبه أي شيء لم تشهده فئة سيارات السيدان متوسطة الحجم على الإطلاق، وتعتبر هذه المبادرة الأخيرة تسلط الضوء على IT FACTOR ، والذي يميز K5 عن أي شيء آخر.