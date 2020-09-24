جاجوار تكشف عن سيارتها الفخمة الجديدة.. فيديو

سنجد أن السيارة حصلت على ممتصات صدمات أكثر انسيابية ، وعلى واجهة أمامية مختلفة يميزها الشبك المطلي بالكروم ، والذي يحمل شعار جاجوار، والمصايح الضيقة التي تعمل بتقنيات LED ، بالإضافة إلى فتحات هوائية كبيرة .





وعلى الجانب الآخر زودت السيارة بنظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة متطورة للتحكم بحرارة وضعيات المقاعد.







