جاجوار تكشف عن سيارتها الفخمة الجديدة.. فيديو

كانت شركة جاجوار قبل 5 سنوات تقوم بإنتاج سياراتها الكروس اوفر f – pace ، واليوم تقوم الشركة بتحسين هذه السيارة جدا .
سنجد أن السيارة حصلت على ممتصات صدمات أكثر انسيابية ، وعلى واجهة أمامية مختلفة يميزها الشبك المطلي بالكروم ، والذي يحمل شعار جاجوار، والمصايح الضيقة التي تعمل بتقنيات LED ، بالإضافة إلى فتحات هوائية كبيرة .
أما داخليا فقد اختلفت هذه السيارة بشكل كبير عن نماذج السيارة الحالية ، حيث حصلت على مقاعد جلدية أكبر، وبتصميم رياضي، وعلى واجهة قيادة متطورة فيها شاشتان، واحدة منهم أمام السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية ، واخرى في المنتصف بمقاس 11.4 بوصة تعمل باللمس ، ومخصصة للعمل مع نظام المولتيميديا F-Pace الذي يمكنه تحميل البيانات عبر الشبكات الخلوية من خلال شريحتي SIM.
وتحتوي السيارة على عدة أنواع من المحركات ، وهو محرك بيعة 2.0 لتر ، وعزك 163 ، 204 حصان ، ومحركات نزين توربينية بعزم 250 ، 300 حصان ، ومحركات بسعة 3.0 لتر ، وهزك 340 ، 400 حصان.
وعلى الجانب الآخر زودت السيارة بنظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة متطورة للتحكم بحرارة وضعيات المقاعد.