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سيارات

جاجوار تكشف عن سيارتها الفخمة الجديدة.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
جاجوار
جاجوار
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أماني نوار

كانت شركة جاجوار قبل 5 سنوات تقوم بإنتاج سياراتها الكروس اوفر f – pace ، واليوم تقوم الشركة بتحسين هذه السيارة جدا .

سنجد أن السيارة حصلت على  ممتصات صدمات أكثر انسيابية ، وعلى واجهة أمامية مختلفة يميزها الشبك المطلي بالكروم ، والذي يحمل شعار جاجوار، والمصايح الضيقة التي تعمل بتقنيات LED ، بالإضافة إلى فتحات هوائية كبيرة .

أما داخليا فقد اختلفت هذه السيارة بشكل كبير عن نماذج السيارة الحالية ، حيث حصلت على مقاعد جلدية أكبر، وبتصميم رياضي، وعلى واجهة قيادة متطورة فيها شاشتان، واحدة منهم أمام السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية ، واخرى في  المنتصف بمقاس 11.4 بوصة  تعمل باللمس ، ومخصصة للعمل مع نظام المولتيميديا F-Pace الذي يمكنه تحميل البيانات عبر الشبكات الخلوية من خلال شريحتي SIM.

وتحتوي السيارة على عدة أنواع من المحركات ، وهو محرك بيعة 2.0 لتر ، وعزك 163 ، 204 حصان ، ومحركات نزين توربينية بعزم 250 ، 300 حصان ، ومحركات بسعة 3.0 لتر ، وهزك 340 ، 400 حصان.

وعلى الجانب الآخر زودت السيارة بنظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة متطورة للتحكم بحرارة وضعيات المقاعد.



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