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أخبار العالم

فضائية إسرائيلية: لقاء مرتقب بين نتنياهو والبرهان في أوغندا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:26 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
ذكرت فضائية "i24news" العبرية نقلا عن مصادر أن لقاءً مرتقبا بين رئيس المجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد خلال الفترة المقبلة في أوغندا.


وقالت المصادر إلى الفضائية الإسرائيلية إن اللقاء مقرر له السبت الموافق 26 سبتمبر الجاري، من أجل تدشين جمعية الصداقة السودانية الإسرائيلية.


من جانبه، رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على الأمر.


وأعلنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أمس الأربعاء، توقيع دولة عربية جديدة لإتفاق سلام مع إسرائيل خلال اليومين المقبلين.


وأفادت هيئة البت الإسرائيلية "مكان"، بوصول وفد إسرائيلي إلى البحرين أمس، الأربعاء، لإجراء محادثات لصياغة اتفاق السلام بين المنامة وتل أبيب، بعد توقيع إعلان تأييد السلام في واشنطن.


وتأتي هذه الزيارة عقب المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.



وكان وفد إسرائيلي رفيع المستوى توجه صباح اليوم إلى البحرين، وذلك في أول رحلة جوية مباشرة عبر الأجواء السعودية.


وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه "ولأول مرة استخدمت طائرة تابعة لشركة (يسرائير) المجال الجوي السعودي في رحلة إلى البحرين، وأقلت الطائرة شخصيات رسمية إسرائيلية في طريقها إلى المنامة لإجراء محادثات".


ويضم الوفد مسئولين رفيعي المستوى من الحكومة الإسرائيلية برئاسة المدير العام لديوان رئاسة الوزراء رونين بيرتس ومدير عام وزارة الخارجية ألون أوشفيز، ومسئولين كبار من مجلس الأمن القومي وديوان رئاسة الوزراء وبعض الوزارات الأخرى.
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