AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مدبولي: تكليفات رئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام لتشجيع المصدرين

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:15 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين بالوزارات المعنية، وانضم إلى الاجتماع رؤساء المجالس التصديرية للصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والملابس، والصناعات الهندسية.


وفى مستهل الاجتماع، جدد الدكتور مصطفى مدبولى، التأكيد على ما توليه الحكومة لملف الصادرات المصرية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة على كافة الأصعدة لزيادة حجم الصادرات من مختلف المنتجات المصرية، منوهًا إلى أن اجتماع اليوم يشهد دعوة عدد من رؤساء المجالس التصديرية للاستماع إلى رؤاهم فيما يتعلق بدفع عجلة الإنتاج فى عدد من القطاعات الواعدة، والذى سينعكس بدوره على زيادة حجم الصادرات المصرية من هذه المنتجات.


ونوه رئيس الوزراء إلى ما تم عقده من اجتماعات سابقة مع مسئولى المجالس التصديرية، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتى استكمالًا لسلسلة هذه الاجتماعات، التى تستهدف التعرف على نوعية وحجم المشكلات التى من الممكن أن تواجه المصدرين فى مختلف القطاعات، وذلك سعيًا لايجاد حلول سريعة وفعالة لمثل هذه المشكلات، واتخاذ المزيد من الخطوات الجادة، التى تعمل على مضاعفة حجم الصادرات المصرية.


وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على رد الأعباء التصديرية المتبقية من المتأخرات قبل نهاية هذا العام تشجيعًا للمصدرين، وسعيًا للانتهاء من أى إجراءات تتعلق بالملفات والبرنامج القديم، مشددًا على أنه لن يتم تأخير أي مستحقات للمصدرين مرة أخرى، لافتًا إلى أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، "يتجاوز كل توقعات المصدرين أنفسهم"، مجددًا الإشارة إلى أن هدفنا هو زيادة الصادرات وحجم الأعمال.


وأضاف رئيس الوزراء: "بخلاف تحدي رد الأعباء الذي سيتم حله، سبق أن طرحتم عددًا من التحديات الأخرى.. نحن هنا اليوم لنسمعكم، فهذه الحكومة قدمت كل الدعم والتيسيرات لقطاع الصناعة، ونحن ننتظر من هذا القطاع الكثير".
 

في غضون ذلك، أعرب محافظ البنك المركزي عن سعادته لعقد هذا الاجتماع، مؤكدًا استعداد القطاع المصرفي لحل أي مشكلات تتعلق بالمصدرين، فهدفنا جميعًا هو دعم الصناعة المصرية، وزيادة الصادرات.


من جانبهم، تقدم رؤساء المجالس التصديرية بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، وللحكومة على هذا الدعم غير المسبوق، وكذا سرعة صرف الأعباء التصديرية المتأخرة، مطالبين بسرعة رد قيمة ضريبة القيمة المضافة، وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة على استعداد لصرف هذه القيمة بشرط أن تكون الشركة جاهزة بأوراقها ومستنداتها، على أن يتم إرسال لجنة للمراجعة، وخلال 48 ساعة من انتهاء عمل اللجنة، سيتم رد قيمة ضريبة القيمة المضافة، كما طرح رؤساء المجالس التصديرية عددًا من المطالب على محافظ البنك المركزى، وستتم دراستها، وتوجه المصدرون بالشكر والثناء على ما تتخذه الحكومة من قرارات فورية تدعم قطاع التصدير، مؤكدين على أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لزيادة الصادرات المصرية خلال هذه المرحلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 6 مليارات جنيه.. المالية: سداد مستحقـات 1667 شركة لدى صندوق تنمية الصادرات

بعد موافقة مجلس النواب..حزمة إعفاءات للممولين حسب نسبة سداد قيمة الضريبة..وزير المالية: مهلة جديدة حتى نهاية حتى ديسمبر 2020 لإنهاء المنازعات ..حوافز جديدة للممولين ..ورد الأعباء التصديرية المتأخرة

لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين .. المالية: توقيع ٣٥ اتفاقًا جديدًا

المالية: ملتزمون برد الأعباء التصديرية ورصدنا 7 مليارات لها بالموازنة

هدفنا مضاعفة صادراتنا.. رئيس الوزراء: تسديد 7 مليارات جنيه للمصدرين في أقل من عام

في اجتماع مع رؤساء المجالس التصديرية.. مدبولي: سددنا 7 مليارات جنيه للمصدرين في أقل من عام.. والمصدرون يطالبون بالقائمة البيضاء

ترشيحاتنا

أقل قيمة منذ شهرين.. الذهب يواصل التراجع عالميا

كأس السوبر الأوروبي.. موعد مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية والقناة الناقلة

باركود.. تعرف على خطوات تقديم طلبات التصالح في المراكز التكنولوجية

اشترِ آيفون 7 بلس بـ 3600 جنيه.. عرض الخميس

بإكسسوارات وفستان لافت.. منى زكي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

مرتضى منصور: الزمالك فريق مصري وطني وليس إسرائيليا

AdvertisementS

الجريدة الرسمية تنشر 8 قرارات جمهورية جديدة

قرار جمهوري بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش

قرارا جمهوري بالموافقة على اتفاق تعاون لتحديث خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط

ابنها متهم بالتزوير.. منى عبد الغني ترد بقوة على وريث هيثم أحمد زكي

فايلر والأهلي.. الأسباب الخفية فى أزمة رحيل السويسري عن القلعة الحمراء

تفاصيل استخرج تليفون محمول من بطن مريض في مستشفى بنها الجامعي.. الجراحة استغرقت ساعتين.. والأطباء: افتكرناه حشيش.. وشقيق المريض: يعاني من حالة نفسية ويخضع للعلاج من فترة طويلة.. صور

اشترِ آيفون 7 بلس بـ 3600 جنيه.. عرض الخميس

تأكيد على حل الدولتين.. شكري يُشارك في أعمال الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24-9-2020

خليفة فايلر في الأهلي.. شوبير: عماد النحاس الأقرب ومحمد يوسف البديل

عقب فوزه بالانتخابات.. الاتحاد الأوروبي يعلن عدم الاعتراف بـ لوكاشينكو كرئيس لبيلاروسيا

هل يجوز كشف غطاء الرأس أمام زوج أختي أو أخو زوجي .. اعرف الرأي الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور

سارة سلامة ومي سليم تتألقان بالفساتين البيضاء.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير خلال الأسبوع