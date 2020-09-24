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فن

حكاية أمر شخصي من مسلسل إلا أنا تريند رقم 1 على يوتيوب

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:24 م
شيري عادل
شيري عادل
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آيه عاطف
تصدر مشهد النهاية لـ حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" تريند رقم 1 على القناة الرسمية الخاصة بـ قناة dmc دراما، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

بينما استطاعت الفنانة شيري عادل، أن تترك بصمة جديدة في مشوارها الفني، بعد قيامها بدور البطولة من خلال شخصية "هاجر" ضمن أحداث العمل.

مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات.

وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

حكاية "أمر شخصي" بطولة: شيري عادل وميدو عادل وايهاب فهمي وجمال عبد الناصر ونهال عنبر ومعتز هشام ونور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف عمر عبد الحميد.
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