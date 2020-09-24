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محافظات

بـ 65 ألف جنيه.. الإسكندرية تعلن طرح 939 وحدة سكنية بنظام القرعة.. تفاصيل

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:27 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن طرح عدد ٩٣٩ وحدة سكنية بنظام القرعة العلنية ، وتشمل عدد ٥٢٨ وحدة سكنية بمنطقة أبراج طوسون بأبي قير ، وتبلغ ثمن الوحدة ١١٠ آلاف جنيه نصف تشطيب ، وعدد ٣٩٤ وحدة سكنية بمنطقة الكيلو ٢٦ كاملة التشطيب ، وعدد ١٧ وحدة سكنية بمنطقة أم زغيو كاملة التشطيب، وتبلغ ثمن الوحدة  ٦٥ ألف جنيه ، وتبلغ مساحة جميع الوحدات ٦٣ م ، مع وجود إمكانية تقسيط ثمن الوحدات على فترة تصل إلى ٢٠ سنة بفائدة بنكية بسيطة تسهيلًا للشباب. 

جاء ذلك خلال تسليم المحافظ عقود ٤٨ وحدة سكنية بإسكان طوسون ، والتي كانت قد أجريت القرعة الخاصة بهم يوليو من العام الماضي وتم إنهاء كافة المستندات والإجراءات البنكية الخاصة بهم ، بحضور الأستاذ محمد حيدر مدير بنك التنمية الصناعية ، والمسئولين من الجهات المعنية.

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وأكد الشريف أنه بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة دعم الشباب وتوفير حياة كريمة لهم، فقد تقرر فتح باب الحجز للوحدات السكنية المدعومة للشباب من الدولة لمدة شهر بداية من ١ أكتوبر ٢٠٢٠ وحتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠ ، ومن المقرر إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين في ١ ديسمبر ٢٠٢٠ باستاد الإسكندرية. 

وأوضح محافظ الإسكندرية أن شروط التقدم للوحدات السكنية تشترط أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الإسكندرية، ولا يقل عن ٢٠ عامًا ولا يزيد عن ٢٠ سنة ، وألا يكون في حوزة المقدم سواء الزوج أو الزوجة شقة تمليك أو إيجار قديم ، ولا يجوز للأسرة حجز أكثر من وحدة سكنية (الزوج أو الزوجة) ، وسداد مقدم حجز الوحدة السكنية وقدره (خمسة آلاف جنيه ) ، وإحضار إيصال كهرباء أو مياه أو غاز مدونًا به محل الإقامة ومطابق لبطاقة الرقم القومى ، وسيتم سحب الوحدة السكنية المخصصة عن طريق القرعة العلنية بعد ٣ أشهر من تاريخ إجراء القرعة فى حالة عدم استكمال الإجراءات.

من الجدير بالذكر أن الأوراق المطلوبة للتقديم صورة بطاقة المتقدم الأعزب أو الزوج والزوجة ، وصورة القسيمة زواج أو طلاق ، وإيصال مرافق (كهرباء أو مياه أو غاز) مطابق لعنوان بطاقة الزوج والزوجة ، وبيان مفردات مرتب للمتقدم الأعزب أو (للزوج والزوجة).
بـ 65 ألف جنيه.. الإسكندرية تعلن طرح 939 وحدة سكنية بنظام القرعة.. تفاصيل
بـ 65 ألف جنيه.. الإسكندرية تعلن طرح 939 وحدة سكنية بنظام القرعة.. تفاصيل
بـ 65 ألف جنيه.. الإسكندرية تعلن طرح 939 وحدة سكنية بنظام القرعة.. تفاصيل
بـ 65 ألف جنيه.. الإسكندرية تعلن طرح 939 وحدة سكنية بنظام القرعة.. تفاصيل
بـ 65 ألف جنيه.. الإسكندرية تعلن طرح 939 وحدة سكنية بنظام القرعة.. تفاصيل
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