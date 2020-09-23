مصر على الطريق الصحيح.. وزير التعليم الأسبق: العالم سيتغير تكنولوجيا بعد جائحة كورونا

طالب الدكتور يسرى الجمل استاذ هندسة علوم الحاسب ووزير التربية والتعليم الأسبق، بضرورة تشجيع الابتكار والإبداع التكنولوجي في الدول العربية لمواجهة المنافسة الدولية القوية ومواكبة التطور الكبير والمتواصل عالميا .





جاء ذلك خلال ندوة بعنوان" مستقبل صناعة البرمجيات في مصر والدول العربية"، والتي نظمتها نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي نقيب مهندسي الإسكندرية، ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حسن لطفى.





وأضاف الدكتور يسرى الجمل أن صناعة البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية موضحا أنها بدأت بتحول الهواتف المحمولة من أجهزة اتصال إلى استخدامها فى كافة الأنشطة والتعاملات اليومية من تعاملات مالية واقتصادية وحسابية وغيرها من الأنشطة اليومية.

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وأشار إلى أن وراء هذه التطبيقات والتطور جيوش من الشباب مهمتهم تطوير صناعة البرمجيات وابتكار احدث البرمجيات الجديدة التى تواكب التطور السريع للعالم.





وأوضح أن جائحة كورونا ساعدت فى تطور صناعة البرمجيات كي يستطيع أى شخص انجاز مهامه وهو فى المنزل ملتزما بالاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدول لمنع تفشى فيروس كورونا ، مؤكدا أن قوة البرمجيات حولت الأجهزة الإلكترونية من قطعه حديد إلى أجهزة تستطيع إنجاز المهام بواسطة الجهد الذهنى .





وأكد أن الطباعة الثلاثية شهدت تطورا كبيرا فى الفترة الأخيرة وايضا أجهزة الاستشعار ونظم المعلومات وتحليل البيانات من خلال الانترنت، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء جائحة كورونا سيتواجد عالما جديدا يسمى بالواقع الجديد وهو استمرار للتكنولوجيا المتطورة مثل ما يحدث فى التعليم الذى جعل الطلاب يعتمدون على النظام الالكترونى والدراسة الاون لاين .





وأكد الجمل أن مصر تدرك جيدا قوة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والعامل الأساسى فى هذه القوة هو الشباب لذلك قامت الدولة بتأسيس كليات وأقسام متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات مشيرا إلى وجود ٤٠ كلية حاسبات ومعلومات بالإضافة إلى أقسام للذكاء الاصطناعى.





وقال الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين، أن صناعة البرمجيات ازدهرت فى الفترة الأخيرة بسبب تفشى فيروس كورونا و حالة الوباء العالمية التى اضطر فيها المواطنين الى التواجد فى المنازل وتسبب ذلك فى طرح أفكار جديدة طموحة فى مجال البرمجيات لإنهاء المهام فى وقت قليل وفى اى مكان .





واضاف خلال كلمته فى الندوة أن لدينا قوة جديدة ظهرت وهى قوة الشباب القادر على أن يثبت الكفاءة والمقدرة وهذه القوة ستكون فى حسابات مصر فى المرحلة القادمة .





وأشاد " سعودى" بدور هذه الأفكار الطموحة فى صناعه ومستقبل البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات مشيدا بدور لجنة الصناعة والطاقة ودورها فى العمل النقابى.





و قال الدكتور حسن لطفى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن العالم يشهد تطورا تكنولوجيا هائلا بفضل ثورة المعلومات والاتصالات ولذلك لابد من مواكبة هذا التطور الهائل والمتواصل .





واضاف أنه في الوقت الراهن توجد تحديات عديدة تواجه مستقبل البرمجيات وتطبيقاتها ، مؤكدا أن الدول النامية استطاعت أن تقتحم هذا المجال ومنها من أثبت نجاحا كبيرا مثل الهند والتى تعتمد فى اقتصادها على البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وتقوم بتصديرها حاليا وتبلغ قيمه استثماراتها فى هذا المجال ما يزيد عن 20 مليار دولار سنويا .





وفى ختام اللقاء قدم مجلس نقابة المهندسين ولجنة الصناعة والطاقة درع النقابة الى الدكتور يسرى الجمل تكريما له.