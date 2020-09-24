ابراهيم سعيد: مبسوط بعودة حسام حسن وظهوره على قناة النادى الأهلي

علق ابراهيم سعيد علي حقيقة عودة حسام حسن للنادي الاهلي والظهور علي القناة الرسمية للنادي.

وغرد ابراهيم سعيد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " مبسوط بعودة حسام حسن وظهوره علي قناه النادى الاهلي!!!

ويأتي ذلك بعد أنباء اقتراب السويسري رينيه فايلر المدير الفني، من الرحيل عن تدريب الفريق، بسبب ظروف أسرية تمنه من الاستمرار.

وحقق الأهلي الفوز علي نادي مصر بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.





ويستعد الأهلي لمباراة طنطا التي تقام يوم السبت المقبل على استاد الأهلي بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ في بطولة الدوري الممتاز التي حسمها الأهلي لصالحه رسميًا مؤخرًا، للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.