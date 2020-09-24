AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الوفيات تتخطى 25 ألفا.. إيران تسجل أكثر من 3500 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:36 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
سجلت إيران اليوم، الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتى ظهر اليوم الخميس 436 ألفا و319 حالة، بعد تسجيل 3521 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت سادات لاري أن خلال الساعات الـ24 الماضية تم  تسجيل 175 حالة وفاة جديدة وبذلك وصل عدد المتوفين في إيران بمرض "كوفيد-19" إلى 25015 شخصًا.

وأشارت المتحدثة باسم الصحة الإيرانية إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 367829 شخصا لغاية الآن، كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن 3 ملايين و854 الفا و827  شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الآن.

وحذر نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، من وضع تفشي فيروس كورونا في إيران، مؤكدا أنه "ليس جيدا بالمطلق".

وبدوره، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن فيروس كورونا أضر باقتصاد إيران بنسبة 3 بالمائة، فيما تراجع اقتصاد الدول الكبرى بنسبة 20 بالمائة.

وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت عن وضع 20 محافظة إيرانية ضمن اللون الأحمر من حيث مستوى خطورة كورونا في البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإجمالي 291606 حالات.. إيران تسجل 2333 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

أكبر ارتفاع يومي في عدد الوفيات.. إيران تسجل 2667 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

ارتفاع إصابات كورونا في إيران إلى 358 ألفاً و905 حالات

في 24 ساعة.. إيران تسجل 2213 إصابة و125 حالة وفاة جديدة بـ كورونا

إيران تسجل 1858 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يصل إلى 378752 حالة

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24-9-2020

كواليس الساعات الأخيرة في أزمة فايلر ومسئولي الأهلي

حسن الرداد: مش فاهم امتى حسام حسن يمسك مدير فنى للنادى الأهلي

فى ذكرى رحيل درية أحمد.. عدد زيجاتها وابنتها فنانة شهيرة ضحت مرتين من أجلها

سارة سلامة ومي سليم تتألقان بالفساتين البيضاء.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير خلال الأسبوع

بينهم 4 أطفال.. مصرع 6 وإصابة سيدتين في انهيار منزل بسوهاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

16 مليون إعجاب "لايك" لـ صور ابنة زين مالك وجيجي حديد بعد ولادتها

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور