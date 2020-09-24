الوفيات تتخطى 25 ألفا.. إيران تسجل أكثر من 3500 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت إيران اليوم، الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتى ظهر اليوم الخميس 436 ألفا و319 حالة، بعد تسجيل 3521 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأضافت سادات لاري أن خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل 175 حالة وفاة جديدة وبذلك وصل عدد المتوفين في إيران بمرض "كوفيد-19" إلى 25015 شخصًا.





وأشارت المتحدثة باسم الصحة الإيرانية إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 367829 شخصا لغاية الآن، كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن 3 ملايين و854 الفا و827 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الآن.





وحذر نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، من وضع تفشي فيروس كورونا في إيران، مؤكدا أنه "ليس جيدا بالمطلق".





وبدوره، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن فيروس كورونا أضر باقتصاد إيران بنسبة 3 بالمائة، فيما تراجع اقتصاد الدول الكبرى بنسبة 20 بالمائة.





وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت عن وضع 20 محافظة إيرانية ضمن اللون الأحمر من حيث مستوى خطورة كورونا في البلاد.