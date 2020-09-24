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محافظات

ملفوفا بعلم مصر.. تشييع جثمان شهيد الشرطة بسجن طرة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

شيع المئات من أهالى قرية صبيح التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، اليوم ، جثمان شهيد الشرطة "عبد المجيد عبد الفتاح موسي حربى" 51 سنة،أمين شرطة والذى استشهد أثناء تصديه لمحاولة هروب عدد من العناصر الإرهابية المحكوم عليها بالإعدام من سجن طره.

 

شارك في تشييع الجثمان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، واللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية،  والعديد من القيادات الأمنية والشعبية بمدينة ههيا.

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حضر الجثمان ملفوف بعلم مصر وتم تأدية صلاة الجنازة عليه بمسقط رأسه بالقرية،وسط هتافات مناهضة لجماعة الإخوان الإرهابية.

 

يذكر أن الشهيد مقيم ووالده وأسرته بالقاهرة وتم دفن الجثمان بمقابر أسرته بقرية صبيح التابعة لمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية .

 

ملفوفا بعلم مصر.. تشييع جثمان شهيد الشرطة بسجن طرة
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