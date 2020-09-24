الأوقاف تعلن افتتاح 77 مسجدا غدا في 13 محافظة

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م، وأنه سوف يتم افتتاح (77) مسجدًا منها في 13 محافظة غدا الجمعة.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة 16 مسجدًا بالمحافظة أحدها مسجد التقوى بزاوية أبو شوشة مركز الدلنجات مسقط رأس المفتي الدكتور شوقي علام وبحضور فضيلته، وهو المسجد الذي يؤدي به وزير الأوقاف خطبة الجمعة بإذن الله تعالى.



وفي نفس السياق أكد وزير الأوقاف ان الوزارة بذلت جهودا مضنية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعمار بيوت الله (عز وجل)، حيث اهتمت بالمساجد اهتمامَا بالغَا لم يسبق له مثيل، من حيث المبنى، ومن حيث المعنى . وذلك انطلاقًا من قول الله تعالى: " فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ "، فقد اهتمت الوزارة ببيوت الله (عز وجل) من حيث البناء، والإحلال والتجديد والصيانة ، ومن حيث الفرش والنظافة والتعقيم وبفضل الله (عز وجل) وعلى مدار ست سنوات مضت تمكنت وزارة الأوقاف من تنفيذ خطة الإعمار الكبرى بل وزادت عليها ، حيث بلغ ما تم إنجازه في عمارة المساجد في الست سنوات الماضية بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أو صيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر.

وأضاف جمعة في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بلغ عدد المساجد التي تم بناؤها بناء جديدًا في ست سنوات تجاوز 1200 مسجد، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز 3600 مسجد، بتكلفة مالية تزيد على 3 مليارات جنيه بمعرفة وزارة الأوقاف ومن أموالها الخاصة، بالإضافة إلى مثل هذا العدد بالجهود الذاتية لأبناء هذا الوطن.



ولفت جمعة ألى أن عدد ما تم فرشه من المساجد 9656 مسجدًا بتكلفة بلغت 426 مليون جنيه ومساحة تقدر بنحو 3 ملايين ونصف المليون متر مربع من السجاد الخاص بوزارة الأوقاف الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور التابع لوزارة الأوقاف ، وإجمالي ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية تحت إشرافها 3 مليارات جنيه أخرى تقريبًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إنفاقه بمعرفة الوزارة أو تحت إشرافها أكثر من 6,4 مليار جنيه، ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

موضوع خطبة الجمعة وقررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع الصدق في الأقوال والأفعال والهِمم موضوعًا لخطبة الجمعة غدا.

