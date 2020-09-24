الدوري المصري.. شوط أول سلبي بين وادي جلة وسموحة





وادي دجلة كان الأخطر طوال الـ 45 دقيقة، حيث استحوذ على الكرة بنسبة بنسبة 58% مقابل 42 % لفريق سموحة.





وسدد وادى دجلة 4 تسديدات على مرمى سموجة طوال الشوط الأول منهم كرة واحدة على الحارس المهدي سليمان، فيهم سدد سموحة تصوبتين فقط خارج القائمين والعارضة.





ويسعى سموحة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للاحتفاظ بالمركز الخامس، بينما يطمح وادي دجلة في انتزاع الثلاث نقاط، للحفاظ على فرصه في البقاء في جدول الدوري.





ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الت 15 بـ 28 نقطة.





يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري الممتاز لصالحه رسميا، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة وادي دجلة وسموحة ضمن منافسات الجولة الت 29، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.