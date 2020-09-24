رئيس الزينية: إنهاء 70 % من محطات الصرف الصحى بالمدينة وفقا للجداول المحددة

اوضح العقيد احمد الهوارى رئيس مركز و مدينة الزينية شمال الاقصر انه يجرى تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٩ /٢٠٢٠وتنفيذ المشروعات المقررة لمركز ومدينة الزينية وفقا للجداول الزمنية المحددة لها.





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واضاف بانه فى قطاع الطرق جاري العمل فى طريق مدينة الشمس ومحطة المعالجة الرئيسية بالزينية المدامود قبلى ،طريق محمور شمال الأقصر.





وجارى العمل فى رصف طريق نصرالله العشى وفرع ٤ و٥ وشارع طراد النيل (الاقصر- العشى ).





واشار الى انه فى قطاع الاسكان تم انهاء العمل فى اعمال ٧٨ عمارة بالمدامود (مدينة الشمس ) كاملة المرافق وانهاء اعمال عدد ٦عمارة (١٢٠وحدة) نصف تشطيب وجارى انهاء إجراءات العقود .





وتم إدراج قرية المدامود بحري ضمن الخمس قرى التى سينفذ بها برنامج تطوير القرى (جهاز تنمية الصعيد) لمد وتدعيم شبكات الكهرباء وجارى العمل بها .





وفى قطاع المياه والصرف الصحي جارى انهاء محطة المعالجة الرئيسية بالمدامود قبلى وجارى تنفيذ التوصيلات المنزلية فى المدينة والقرى بنسبة ٨٠% .





وجارى العمل فى محطات الصرف الصحى فى قري العشى والصعايدة و الزينية بحرى والمدامود بحرى بنسة ٧٠%.





وفى قطاع الكهرباء تم تركيب عدد ٥ اكشاك وعدد ٢٠٠ عمود جهد منخفض بالطريق الموازى لخط السكة الحديد .

وجاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن للمتابعة الدورية لسير اعمال المشروعات القومية والالتزام بالجدوال الزمنية المقررة لكل مشروع لضمان تقديم خدمات تليق بالمواطن الأقصرى.