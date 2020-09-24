مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالشرقية

لقى مواطن بكفر صقر مصرعه، أسفل عجلات قطار شطره نصفين، وبالعرض على نيابة كفر صقر صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة كفر صقر، بمصرع مواطن أسفل عجلات قطار شطره نصفين، بمحطة قطار ما بين البوهة وكفر صقر.
وتبين من التحريات ومن خلال سؤال نجل المتوفى، أفاد انه أثناء سير والده بالقرب من رصيف المحطة، اشتبك طرف جلبابه بالقطار وسقط أسفل عجلاته وتوفى فى الحال، وتم نقل الجثة الي مشرحة المستشفى العام وإخطار النيابة العامة.