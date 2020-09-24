مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالشرقية

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية ، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة كفر صقر، بمصرع مواطن أسفل عجلات قطار شطره نصفين، بمحطة قطار ما بين البوهة وكفر صقر.







