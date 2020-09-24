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اقتصاد

وزيرة الصناعة: السيارات الكهربائية توجه عالمي وهناك تنسيق مستمر مع 5 وزارات

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:45 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن ملف السيارات الكهربائية من الملفات الهامة لأنه يمس أكثر من محور، يساعد على تحويل استخدام الطاقة التقليدية للطاقة النظيفة والبعد عن استخدام السولار أو التقليل بشكل تام من استخدامه وكل الدول تتجه إلى استخدام الغاز والطاقة الكهربائية.
 
قالت وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارات النقل والكهرباء والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام والمالية والهيئة العربية للتصنيع بشأن السيارات الكهربائية خاصة وأنها تمثل توجهًا عالميًا للحفاظ على البيئة.

 جاء ذلك ردا على عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية الذى طالب بضرورة إقامة بينة تحتية قوية لقطاع السيارات خاصة مع توجه الدولة نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي، إضافة إلى التوجه للسيارات الكهربائية، مشيرا إلى  المستهلك ليس لديه ثقة فى  وضع مدخراته فى سيارة تعمل بالكهرباء ولا يجد بنية تحتية قوية من الآن تساعده فى التوجه إلى هذا القطاع.

وقال خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس حول " مستقبل الصناعة ودور الدولة في مساندة القطاع الانتاجي"   أن أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة الثمن، لذلك المستهلك يدرس قراره جيدا، فإذا حدث أى عطل في هذه السيارات بأى محافظة فلابد أن يكون هناك بنية تحتية تساعده للتعامل مع أي عطل.
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