وزيرة الصناعة: السيارات الكهربائية توجه عالمي وهناك تنسيق مستمر مع 5 وزارات

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن ملف السيارات الكهربائية من الملفات الهامة لأنه يمس أكثر من محور، يساعد على تحويل استخدام الطاقة التقليدية للطاقة النظيفة والبعد عن استخدام السولار أو التقليل بشكل تام من استخدامه وكل الدول تتجه إلى استخدام الغاز والطاقة الكهربائية.

قالت وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارات النقل والكهرباء والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام والمالية والهيئة العربية للتصنيع بشأن السيارات الكهربائية خاصة وأنها تمثل توجهًا عالميًا للحفاظ على البيئة.





جاء ذلك ردا على عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية الذى طالب بضرورة إقامة بينة تحتية قوية لقطاع السيارات خاصة مع توجه الدولة نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي، إضافة إلى التوجه للسيارات الكهربائية، مشيرا إلى المستهلك ليس لديه ثقة فى وضع مدخراته فى سيارة تعمل بالكهرباء ولا يجد بنية تحتية قوية من الآن تساعده فى التوجه إلى هذا القطاع.



