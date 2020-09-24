وصول جثمان محمد فريد خميس لصلاة الجنازة عليه بالعاشر من رمضان..صور

ومن المقرر ان يتم دفن الجثمان بمقابر الروببكي ، وسط حضور الآلاف من العمال ومحافظ الشرقية وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وعدد من الوزراء ،والعميد احمد العجوز، موفدا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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كانت مجموعة "النساجون الشرقيون" أعلنت تفاصيل تشييع جنازة رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، موضحةً أن الجثمان سيصل قادمًا من أمريكا على متن طائرة خاصة، وأن الجنازة ستُصلى بمصنع النساجون إنترناشيونال بمدينة العاشر من رمضان، وبعدها يكون الدفن بمقابر العائلة بمنطقة "الروبيكي" بالعاشر من رمضان.