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فن

بجوار حصان.. محمود عبد المغني يشارك متابعيه صورة جديدة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:21 م
محمود عبد المغني
محمود عبد المغني
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محمد بدران

شارك  النجم محمود عبد المغني متابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمود عبد المغني فى الصورة بجوار حصان نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.


يذكر أن آخر أعمال النجم محمود عبد المغني الدرامية مشاركته مع الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل سلطانة المعز. 

"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي. 


كما شارك في العمل ومحمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير. 


وكانت آخر اعمالة السينمائية فيلم "صاحب المقام" أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، وشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد. تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.


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