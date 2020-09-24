اعرف سبب زيادة استهلاك سيارتك للبنزين

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود في السيارة ، كما يوجد العشرات من المشاكل التي يمكن أن تؤدي إلى الإفراط في الوقود، ويمكن إصلاحها بسهولة.
وفي حالة استهلاك سيارتك كثير من الوقود خلال التسارع الاولى، إذا كانت رحلتك قصيرة ، او كنت تتوقف كثيرا، فانت تستخدم حتما الكثير من الوقود ، كما أن القيادة بسرعة واستخدام الفرامل كثير ، يتسبب في إغراق المحرك بوقود إضافي، وبالتالي استهلاك المزيد من الوقود.
ومن أكثر الأسباب استهلاكا للوقود هي كالتالي :
- مشكلة مجسات الاوكسجين البطئية ، حساس المبرد المعيب ، ترموسات المحرك ، اختلال المحرك ، شمعات الإشعال البوجيها ، لزوجة الزيت الخاطئة ، فلتر الهواء المتسخ ، انسداد العادم ، مشاكل ناقل الحركة ، الإطارات ذات ضغط الهواء المنخفض.الكثير من الوزن في السيارة. ،عادات القيادة السيئة.
كما ان معظم النصائح ستعطي زياد طفيفة جدا في توفير استهلاك الوقود ، ولكن إن تم اتباعها كلها او الكثير منها ستلاحظ تحسنا كبيرا في كفاءة استهلاك الوقود في السيارة .