الخطوات الصحيحة لـ فحص زيت المحرك.. تعرف عليها

زيت المحرك يعتبر من اهم السوائل في السيارة لأنه يحافظ على الأجزاء الداخلية للمحرك، كما يساهم في تخفيض حرارته، ويقوم بجذب الشوائب الناتجة عن احتكاك الاجزاء الداخلية.
وعند تعرض السيارة لضغط كبير في العمل- خصوصا السير في الاماكن المزدحمة وشديدة الحرارة-؛ فمن الطبيعي أن يفقد زيت المحرك من خصائصه؛ لذلك يجب فحصه وقياسة من وقت لأخر.
و في هذا السياق نطرح عليكم الطريقة الصحيحة لفحص زيت المحرك.
1-سخّن الزيت قليلًا من خلال تشغيل المحرك لبعض الوقت .
2-خذ كمية منه وضعها على منديل ورقي أبيض. .
3-إنتظر لمدة ساعتين .
4-إذا بقيت بقعة الزيت كما هي؛ فهذا يعني أن الزيت الذي تستخدمه ما زال جيدًا .
5- إذا ظهرت بقعة سوداء في المنتصف؛ فهذا يعني أنه حان وقت تغيير الزيت .
6- إذا كانت هناك بقع صغيرة سوداء اللون؛ فهذا يعني أن الزيت المستخدم ليس جيدًا إطلاقًا .
ويمكن قياس اللزوجة بطريقة اخري و هي عن طريق فرك الزيت بين اصابعك، فإن وجدتة لزجا؛ فهذا يعني انه مازال جيدا، و ان وجدته مثل المياه؛ فهذا يعني انة حان وقت تغييره.