الخطوات الصحيحة لـ فحص زيت المحرك.. تعرف عليها

زيت المحرك يعتبر من اهم السوائل في السيارة لأنه يحافظ على الأجزاء الداخلية للمحرك، كما يساهم في تخفيض حرارته ، ويقوم بجذب الشوائب الناتجة عن احتكاك الاجزاء الداخلية.





وعند تعرض السيارة لضغط كبير في العمل- خصوصا السير في الاماكن المزدحمة وشديدة الحرارة-؛ فمن الطبيعي أن يفقد زيت المحرك من خصائصه؛ لذلك يجب فحصه وقياسة من وقت لأخر.





و في هذا السياق نطرح عليكم الطريقة الصحيحة لفحص زيت المحرك.





1-سخّن الزيت قليلًا من خلال تشغيل المحرك لبعض الوقت .





2-خذ كمية منه وضعها على منديل ورقي أبيض. .





3-إنتظر لمدة ساعتين .





4-إذا بقيت بقعة الزيت كما هي؛ فهذا يعني أن الزيت الذي تستخدمه ما زال جيدًا .





5- إذا ظهرت بقعة سوداء في المنتصف؛ فهذا يعني أنه حان وقت تغيير الزيت .





6- إذا كانت هناك بقع صغيرة سوداء اللون؛ فهذا يعني أن الزيت المستخدم ليس جيدًا إطلاقًا .





ويمكن قياس اللزوجة بطريقة اخري و هي عن طريق فرك الزيت بين اصابعك، فإن وجدتة لزجا؛ فهذا يعني انه مازال جيدا، و ان وجدته مثل المياه؛ فهذا يعني انة حان وقت تغييره.