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سيارات

كيف تتجنب أعطال مضخة البنزين؟

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:34 م
مضخة البنزين
مضخة البنزين
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أماني نوار
تعتبر مضخة الوقود قطعة اساسية في جميع السيارات، ووظيفتها ضخ البنزين عبر الخراطيم باتجاه جهاز خلط الهواء مع الوقود، ومن ثم انتقاله إلى المحرك .

وتوجد اعراض تدل على تلف قطع مضخة الوقود في السيارة، دون ان تعلمها، وهي :

- صعوبة تشغيل السيارة

- انخفاض قوة السيارة بسبب عدم احتراق الوقود بشكل كامل

- ظهور اهتزازات متقطعة في محرك السيارة

- صدور صوت شبيه بصوت الزن بالقرب من خزان البنزين.

-ارتفاع درجة حرارة المحرك ، وبالأخص عد القيادة لمسافات طويلة

-انخفاض قدرة السيارة عند تعرضها لضغط مرتفع

- ارتفاع درجة حرارة المحرك، وبالأخص بعد القيادة لمسافات.

ولتجنب تلك الأعراض؛ يجب أن لا تسمح لمستوى البنزين أن ينخفض أكثر من نصف الخزان؛ وذلك حتى لا تتمكن المضخة من سحب الرواسب المتراكمة في قاع الخزان، وقم بتغيير فلتر البنزين بانتظام؛ لانه يمنع الرواسب الموجودة في البنزين من الوصول إلى مضخة الوقود.
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