لمحبي التوفير في البنزين.. ابتعد عن هذة السيارات

يحلم الكثير من محبي السيارات في مصر بأمتلاك سيارة كبيرة من نوعية سيارات الدفع الكلي للعجلات ولكن لا يعلم ما هي العيوب المصاحبة لهذا القرار ففي هذا السياق نطرع عليكم عيوب شراء سيارات الدفع الكلي .





1-

تعطل انظمة الدفع الرباعي في كثير من الاحيان

بقلة استخدام الاشياء يتلفها سبب قلة استخدام انظمة الدفع الرباعي في السيارات الكبيرة يتلف النظام اغلب الوقت بسبب الاهمال في استخدامة و صيانتة فأن لم تستخدم فتيس الغرز مثلا سيتعطل لأنه فعلا لن تحتاج إليه معظم الوقت إذا كنت تستخدم سيارتك بشكل طبيعي.

2- استهلاك البنزين رغم عدم استخدامك لنظام الدفع الرباعي أغلب الوقت، إلا أن مجرد وجوده يزيد من وزن السيارة بـ 70 كيلومتر بالمتوسط بسبب المكونات الإضافية والداعمة، ما يعني زيادة استهلاك الوقود بشكل ملحوظ وبدون داعي.

3- ضعف فرامل الدفع الرباعي

يعتمد الدفع الرباعي علي توليد طاقة اكبر من الاحتكاك لتفادي انزلاق وانفلات العجلات، ما يعني قيام النظام بإرسال القوة إلى العجلات الأربعة، ولكن يعتقد البعض أن الدفع الرباعي يؤدي لتحكم أفضل في السيارة عند كبحها بقوة، وهذا ليس صحيحًا .



4- مصاريف الصيانة

صيانة سيارات الدفع الرباعي 4×4 يصبح معقدة وأي ضرر بها سيدفعك لدفع فاتورة مكلفة، كما أن سيارات الدفع الرباعي تضع المزيد من الضغط على المكابح بسبب زيادة وزنها، كما ان الإطارات تتلف أسرع من سيارات الدفع الثنائي، وكلها أمور لابد من وضعها في الاعتبار عند الاختيار هي مصاريف مهدرة بدون داعي .



5- ارتفاع اسعار السيارات ادفع الرباعي

سيارات الدفع الرباعي 4×4 أغلى من الدفع الثنائي خصوصا و انت معظم الوقت في غني عن ما يقدمة الدفع الرباعي خصوصا لو استخدامك طبيعي و اعتيادي و لا تذهب للطرق الصحراوية فأنت تدفع ثمن خدمة انت في غني عنها في استخدامك اليومي .



