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رياضة

غدا راحة سلبية لمنتخب الشباب ويعاود تدريباته السبت

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:05 م
منتخب الشباب
منتخب الشباب
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يسرى غازى
منح الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين لاعبي شباب الفراعنة راحة سلبية غدا الجمعة علي أن تعود العناصر الشابة لاستئناف المعسكر المفتوح يوم السبت المقبل بتدريب صباحي حتي نهاية الشهر الجاري.

وتعادل منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين مع فريق المصرية للاتصالات في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الخميس علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة في إطار الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا بتونس.

خاض منتخب شباب الفراعنة اللقاء الودي بتشكيل مكون من : السيد عطية لحراسة المرمي حسام عبد المجيد محمد المغربي محمد اشرف ومؤمن عوض وفي وسط الملعب احمد خالد وعبد الرحمن العشري احمد اشرف وكريم محمد ويوسف حسن وفي الهجوم محمود عبد العزيز نايسون.

وتسببت إقامة انتخابات مجلس النواب المصري المقرر إقامتها يومي 24و25 أكتوبر المقبل في تعديل برنامج المباريات الودية الدولية لمنتخب الشباب المصري.

وكان من المقرر ان يواجه المنتخب نظيره السعودي أو البحريني في الفترة من 20 إلي 25 من نفس الشهر.

من المنتظر أن يقوم عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب بمخاطبة تلك المنتخبات لتعديل موعد المباريات بسبب ظروف إقامة الانتخابات.

يذكر أن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين انتظم في معسكر مفتوح بأستاد القاهرة من يوم الجمعة الماضي ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري استعدادا لتصفيات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلةً لبطولةً كاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا2021.
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