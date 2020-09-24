غدا راحة سلبية لمنتخب الشباب ويعاود تدريباته السبت

منح الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين لاعبي شباب الفراعنة راحة سلبية غدا الجمعة علي أن تعود العناصر الشابة لاستئناف المعسكر المفتوح يوم السبت المقبل بتدريب صباحي حتي نهاية الشهر الجاري.





وتعادل منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين مع فريق المصرية للاتصالات في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الخميس علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة في إطار الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا بتونس.





خاض منتخب شباب الفراعنة اللقاء الودي بتشكيل مكون من : السيد عطية لحراسة المرمي حسام عبد المجيد محمد المغربي محمد اشرف ومؤمن عوض وفي وسط الملعب احمد خالد وعبد الرحمن العشري احمد اشرف وكريم محمد ويوسف حسن وفي الهجوم محمود عبد العزيز نايسون.