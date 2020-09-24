تنسيقية الأحزاب: وجوه شابة في القائمة الوطنية لخوض انتخابات النواب.. فيديو

قال محمد عزمي عضو تنسيقية شباب الأحزاب وعضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بدأت بانتخابات مجلس الشيوخ التي تمت بشكل احترافي وسيتم عقد أول جلسة له في أكتوبر.





وأضاف محمد عزمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، أنه هناك مباحثات بين 12 حزبا سياسيا تمثل كافة الأطياف السياسية لخوض انتخابات مجلس النواب في قائمة وطنية.





وتابع محمد عزمي" اتباع كافة الإجراءات الاحترازية في انتخابات مجلس النواب للانتهاء من الاستحقاق الدستوري على أكمل وجه ".





وأكمل محمد عزمي:" الدولة المصرية لديها الإرادة والقدرة على تنظيم استحقاق انتخابات النواب".



