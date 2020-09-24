AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سلاح الجو الإيراني يحصل على رادار قادر على تتبع الأهداف لمسافات 220 كم

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:32 م
سلاح الجو الايراني
سلاح الجو الايراني يحصل على رادار قادر على تتبع الأهداف
Advertisements
على صالح
يقال إن نظام الرادار الجديد في سلاح الجو الإيراني قادر على تتبع الأهداف المحمولة جوًا على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة على مسافة تصل إلى 220 كيلومترًا.


وخلال حفل أقيم اليوم الخميس، قدم سلاح الجو الإيراني (IRIAF) واحدة من أحدث الإضافات إلى ترسانة البلاد المضادة للطائرات ، حسبما ذكرت وكالة أنباء تسنيم.




ووفقًا للمنفذ الإعلامي، فإن القطعة الجديدة من المعدات العسكرية، وهي نظام رادار يسمى "سروش"، قادرة على رصد الأهداف ذات "منطقة المقطع العرضي الصغيرة (RCS) على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة في نطاق 220 كيلومترًا".


وكما ورد أن "تقنيات أشباه الموصلات" المستخدمة في تصميم الرادار تسمح لنظام الرادار الجديد بالعمل في "جميع الظروف الجوية".


كما شهد الحفل، الذي حضره قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني العميد الركن علي رضا صباحي، الكشف عن نظام رادار آخر، 
والذي وصفته الوسيلة الإعلامية بأنه "نظام ذكي يضم مزيجًا من كلا النظامين الأساسي والأساسي الرادارات الثانوية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيران تطور صواريخ كروز من الجو لتصيب أهدافا تتجاوز 1000 كيلومتر

ترشيحاتنا

ننشر أول صور لمتهمي الفيرمونت عقب تسلمهم من الإنتربول الدولي

مصطفى بكري يعلن عن أبرز الأسماء المرشحة لانتخابات النواب| فيديو

المقاولون العرب يكشف لصدى البلد موقفه من رحيل عماد النحاس للنادي الأهلي

فايلر يرحل عن الأهلي خلال ساعات.. وكالديرون مرشح لتدريب الفريق

رئيس الوزراء: مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لنهاية أكتوبر

السيسي يوجه بسداد 20 مليار جنيه متأخرات ومستحقات متراكمة لصالح المصدرين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأثير غير متوقع لـ خلايا الدم البيضاء على فيروس كورونا

بهدف قضاء عطلة مع أصدقائه.. أب يعرض حياة طفله للخطر ويواجه عقوبة السجن

بسبب الانتخابات الرئاسية.. دونالد ترامب يهاجم ميجان ماركل ويتمنى للأمير هاري حظًا سعيدًا