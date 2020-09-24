بعد مد المهلة شهر| الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقار

مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقار





وعلى مستوى المحافظات الأكثر طلبا للتصالح ، احتلت محافظة البحيرة المرتبة الأولى بـ6 آلاف و800 طلب، تلتها محافظة القاهرة بـ4 آلاف و464 طلبا، وأخيرًا محافظة الجيزة بـ4 آلاف و261 طلب تصالح، في يوم واحد.