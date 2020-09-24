بعد مد المهلة شهر| الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

أعلنت الحكومة مد فترة التصالح في مخالفات البناء لتنتهي 30 أكتوبر بدلا من 30 سبتمبر الجاري.
ودعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين لسرعة تقديم أوراق التصالح قبل انتهاء المدة المحددة.
وفيما يلي يرصد لكم موقع صدى البلد الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء :
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- مستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة
- ثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي.
- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.
- صورة الترخيص إن وجد.
- إيصال سداد رسم فحص الطلب.
- المستندات الدالة على تاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار "كهرباء - مياه – غاز -تليفون- إنترنت".
- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقار
- صورة ملتقطة من القمر الصناعي
وعلى مستوى المحافظات الأكثر طلبا للتصالح ، احتلت محافظة البحيرة المرتبة الأولى بـ6 آلاف و800 طلب، تلتها محافظة القاهرة بـ4 آلاف و464 طلبا، وأخيرًا محافظة الجيزة بـ4 آلاف و261 طلب تصالح، في يوم واحد.
أما على مستوى عدد الطلبات بشكل عام خلال المدة الإجمالية سواء للمرحلة الأولى أو الثانية التي بدأت في 14 يوليو الماضي، فاحتلت المنوفية أعلي المحافظات المتقدمة لطلبات التصالح في المرتبة الأولى تليها البحيرة.