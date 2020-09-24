كريم فهمي يكشف أصعب مشهد في «ونحب تاني ليه»

كشف الفنان كريم فهمي، أصعب مشاهد تصوير مسلسل «ونحب تاني ليه» مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.





وقال كريم فهمي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة "سي بي سي": "أحد مشاهد المسلسل كان عبارة عن خناقة مع أحد الممثلين لإنقاذ ياسمين عبد العزيز ومع بداية التصوير كان من المفترض أن اضرب الممثل في وجهه على الهواء لكن مناخيره اتكسرت".





وأضاف كريم فهمي: " دانيا زوجتي سعيدة بدوري في مسلسل ونحب تاني ليه، وسعيدة بردود أفعال الجمهور تجاه دوري".





وتابع كريم فهمي: "زوجتي لا علاقة لها بالمجال الفني وهي لا تعمل ومتفرغة إلى منزلها، وبدأت تتفهم طبيعة عملي وأنه كلما زادت محبة الجمهور دليل ومؤشر للنجاح".



