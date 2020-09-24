إم جي تكشف عن MG5 موديل 2021 .. صور

يذكر أن الشركة الإنجليزية إم جي كشفت من قبل عن الرسومات والتفاصيل الأولى للطراز النموذج الاختباري الجديد ، الذي سيعرف باسم سابير ستر رودستر.





ويعتبر النموذج الجديد من أم جي هو صديق للبيئة ، وسيعتمد كليا على الطاقة الكهربائية النظيفة لتوليد طاقة حركة السيارة ، دون انبعاثات كربونية ضارة للبيئة.