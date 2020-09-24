إم جي تكشف عن MG5 موديل 2021 .. صور

كشفت شركة إم جي عن طراز إم جي 5 لعام 2021 ، وظهرت السيارة بتصميم وتحديث كبير في الهيكل الخارجي.
ولكن حتى الآن لم يتم الكشف عن المقصورة الداخلية للسيارة فهي غير معروفة حتى الآن، ومن المتوقع ان يتم اصدار السيارة في السوق المصري بدايه عام 2021
وظهرت ام جي بتصميم أكثر جراءة يجعلها أقرب إلى الكوبيه مع شبك أمامي ضخم وكذلك تزويدها بمصد أمامي رياضي .
كما شبه خبراء السيارات هذا الطراز الجديد بتصميم خارجي لسيارات مازيراتي الرياضية الشهيرة ، وتتمتع السيارة بجنوط 16 بوصة ، و17 بوصة.
وربما تحتوي السيارة الجديدة على محرك 1.5 لتر بقوة 120 حصان مع محرك آخر بسعة 1.5 لتر أيضا ولكن مع شاحن تيربو يمدها بقوة 173 حصان.
كما شبه خبراء السيارات هذا الطراز الجديد بتصميم خارجي لسيارات مازيراتي الرياضية الشهيرة ، وتتمتع السيارة بجنوط 16 بوصة ، و17 بوصة.
وربما تحتوي السيارة الجديدة على محرك 1.5 لتر بقوة 120 حصان مع محرك آخر بسعة 1.5 لتر أيضا ولكن مع شاحن تيربو يمدها بقوة 173 حصان.
ولكن حتى الآن لم يتم الكشف عن المقصورة الداخلية للسيارة فهي غير معروفة حتى الآن، ومن المتوقع ان يتم اصدار السيارة في السوق المصري بدايه عام 2021
يذكر أن الشركة الإنجليزية إم جي كشفت من قبل عن الرسومات والتفاصيل الأولى للطراز النموذج الاختباري الجديد ، الذي سيعرف باسم سابير ستر رودستر.
ويعتبر النموذج الجديد من أم جي هو صديق للبيئة ، وسيعتمد كليا على الطاقة الكهربائية النظيفة لتوليد طاقة حركة السيارة ، دون انبعاثات كربونية ضارة للبيئة.