AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

إم جي تكشف عن MG5 موديل 2021 .. صور

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:19 م
إم جي موديل 2021
إم جي موديل 2021
Advertisements
أماني نوار
كشفت شركة إم جي عن طراز إم جي 5 لعام 2021  ، وظهرت السيارة بتصميم وتحديث كبير في الهيكل الخارجي.


وظهرت ام جي بتصميم أكثر جراءة يجعلها أقرب إلى الكوبيه مع شبك أمامي ضخم وكذلك تزويدها بمصد أمامي رياضي .


كما شبه خبراء السيارات هذا الطراز الجديد بتصميم خارجي لسيارات مازيراتي الرياضية الشهيرة ، وتتمتع السيارة بجنوط 16 بوصة ، و17 بوصة.


وربما تحتوي السيارة الجديدة على محرك 1.5 لتر بقوة 120 حصان مع محرك آخر بسعة 1.5 لتر أيضا ولكن مع شاحن تيربو يمدها بقوة 173 حصان.


ولكن حتى الآن لم يتم الكشف عن المقصورة الداخلية للسيارة فهي غير معروفة حتى الآن، ومن المتوقع ان يتم اصدار السيارة في السوق المصري  بدايه عام 2021 


يذكر أن الشركة الإنجليزية إم جي كشفت من قبل عن الرسومات والتفاصيل الأولى للطراز النموذج الاختباري الجديد ، الذي سيعرف باسم سابير ستر رودستر.

ويعتبر النموذج الجديد من أم جي هو صديق للبيئة ، وسيعتمد كليا على الطاقة الكهربائية النظيفة لتوليد طاقة حركة السيارة ، دون انبعاثات كربونية ضارة للبيئة.


المربع نت | تسريب إم جي 5 الجديدة كلياً 2021 قبل تدشينها

MG 5 Comfort 2021 - Motors Plus
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اختبارات الأجواء الحارة.. هيونداي توسان 2021 تظهر فى الإمارات.. صور

بويك تكشف عن إنكور GX المخصصة للعام الجاري 2020

رسميا.. الكشف عن تويوتا برادو 2021.. صور

مازيراتي تطرح مجموعة تروفيو الأقوى على الإطلاق

رولز رويس تطرح 50 سيارة من rolls royce dawn كوبيه كابورليه.. صور

بي إم دبليو تطرح سيارتها الكوبيه موديل 2021

ترشيحاتنا

فقد بصره بسبب كورونا .. طبيب يترشح لانتخابات النواب في كفر الشيخ

خسارة الوزن أبرزها.. فوائد صحية مذهلة لـ الليمون الأسود

تعليق ساخر من إبراهيم سعيد على رحيل فايلر وكارتيرون عن تدريب الاهلي والزمالك | شاهد

البيان المتداول غير صحيح.. الأهلي: لم يصدر أي قرار عن قطاع الكرة حتى الآن

الحكومة تحذر: الموجة الثانية لـ كورونا بدأت فى دول الجوار.. فيديو

اختبأ حتى انصراف الموظفين.. ضبط عاطل خطط لسرقة بنك ليلا في الدقهلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية