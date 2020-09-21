بتصميم غير اعتيادي .. إم جي تطرح mg 5 الجيل الجديد 2021 في الصين.. شاهد

عندما ننظر إلى التصميم الجديد للسيارة ام جي 5 mg الجيل الجديد موديل 2021، فسنجد أن المصابيح الأمامية جاءت أكثر رشاقة وبشبكة أمامية جديدة وفتحات تهوية جانبية، مما يجعل مظهرها رياضيا حادا وجذابا للغاية وسيجعلها تنافس عمالقة في تصنيع السيارات أبرزها مازدا الجديدة .