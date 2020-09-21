AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بتصميم غير اعتيادي .. إم جي تطرح mg 5 الجيل الجديد 2021 في الصين.. شاهد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:22 م
ام جي 5 mg الجيل
ام جي 5 mg الجيل الجديد موديل 2021
Advertisements
اشرف عطية
تعتزم شركة إم جي أن تعلن عن سيارتها الجديدة كليا ام جي 5 mg الجيل الجديد موديل 2021 كليا بتصميم رياضي ومختلف تماما عن الجيل الحالي لتحجز مكانها في مبيعات العام القادم . 


عندما ننظر إلى التصميم الجديد للسيارة ام جي 5 mg الجيل الجديد موديل 2021، فسنجد أن المصابيح الأمامية جاءت أكثر رشاقة وبشبكة أمامية جديدة وفتحات تهوية جانبية، مما يجعل مظهرها رياضيا حادا وجذابا للغاية وسيجعلها تنافس عمالقة في تصنيع السيارات أبرزها مازدا الجديدة . 

 إم جي 5 mg الجيل الجديد موديل 2021 ستأتي بخيارين للمحرك أحدهما رباعي الاسطوانات 1500 سي سي 120 حصانا ومحرك  آخر 1500 سي سي تيربو 173 حصانا.   

ينتظر الجميع أن تعلن شركة إم جي عن ام جي 5 mg الجيل الجديد موديل 2021 بشكل رسمي في الصين نوفمبر القادم من خلال معرض "جوانزو Guangzhou" الذي تنطلق فعالياته في الصين . 

وكالمعتاد ستبدأ مبيعات السيارة ام جي 5 mg الجيل الجديد موديل 2021 في السوق الصيني فقط و الجدير بالذكر علامة MG البريطانية تعود ملكيتها شركة SAIC الصينية.
بتصميم غير اعتيادي .. إم جي تطرح mg 5 الجيل الجديد 2021 في الصين.. شاهد
بتصميم غير اعتيادي .. إم جي تطرح mg 5 الجيل الجديد 2021 في الصين.. شاهد
بتصميم غير اعتيادي .. إم جي تطرح mg 5 الجيل الجديد 2021 في الصين.. شاهد
بتصميم غير اعتيادي .. إم جي تطرح mg 5 الجيل الجديد 2021 في الصين.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيسان تكشف عن موديل ماجنيت أصغر سيارة كروس اوفر

هيونداي تطرح توسان hyundai tucson 2021 الجديدة فيس ليفت

فولكس فاجن تعيد بيتل للحياة مرة أخرى

مواصفات مازدا CX-5 2021 الجديدة ..صور

ننشر مواصفات كيا سورينتو 2021 الجديدة بمحرك هجين.. صور

مواصفات رينو لوجان 2021 renault logan الشكل الجديد قبل طرحها في مصر.. صور

ترشيحاتنا

عاق طالع يهبل.. والد الهارب محمد علي: مش بيفهم في السياسة

قادم خلال 72 ساعة| سيارات تجوب شوارع رشيد تحذر المواطنين من الفيضان

قريبا في مصر.. السيارة ايجل eagle ix5 .. صور

الجهاز الفني للزمالك يستعيد خماسي الفريق قبل مواجهة طنطا

لامس أجزاء من جسدها.. حبس طبيب بمستشفى بني مزار هتك عرض مريضة

منع وتغريم مرتضى منصور.. تفاصيل 4 قرارات جديدة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري