بتصميم غير اعتيادي .. إم جي تطرح mg 5 الجيل الجديد 2021 في الصين.. شاهد

تعتزم شركة إم جي أن تعلن عن سيارتها الجديدة كليا ام جي 5 mg الجيل الجديد موديل 2021 كليا بتصميم رياضي ومختلف تماما عن الجيل الحالي لتحجز مكانها في مبيعات العام القادم .
عندما ننظر إلى التصميم الجديد للسيارة ام جي 5 mg الجيل الجديد موديل 2021، فسنجد أن المصابيح الأمامية جاءت أكثر رشاقة وبشبكة أمامية جديدة وفتحات تهوية جانبية، مما يجعل مظهرها رياضيا حادا وجذابا للغاية وسيجعلها تنافس عمالقة في تصنيع السيارات أبرزها مازدا الجديدة .
إم جي 5 mg الجيل الجديد موديل 2021 ستأتي بخيارين للمحرك أحدهما رباعي الاسطوانات 1500 سي سي 120 حصانا ومحرك آخر 1500 سي سي تيربو 173 حصانا.
ينتظر الجميع أن تعلن شركة إم جي عن ام جي 5 mg الجيل الجديد موديل 2021 بشكل رسمي في الصين نوفمبر القادم من خلال معرض "جوانزو Guangzhou" الذي تنطلق فعالياته في الصين .
وكالمعتاد ستبدأ مبيعات السيارة ام جي 5 mg الجيل الجديد موديل 2021 في السوق الصيني فقط و الجدير بالذكر علامة MG البريطانية تعود ملكيتها شركة SAIC الصينية.