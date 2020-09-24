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مستشار رئيس الجمهورية: نهاية فيروس كورونا في علم الغيب

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:07 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، حقيقة انتهاء فيروس كورونا.

وقال تاج الدين خلال حواره  مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج " يحدث في مصر" عبر قناة "ام بي سي مصر": "فيروس كورونا وباء شديد ولكن مصر وضعها أفضل بكثير من دول كبرى، بسبب التعامل الجيد مع الأزمة في البداية.

وتابع: "مصر مرت بمراحل حرجة خلال الشهور الماضية ولكن بفضل الله ثم الإدارة المتميزة نجحنا في عبور الأزمة بعد إن كان الإقبال شديدا على غرف العناية المركزة".

ونوه تاج الدين إلى أن فيروس كورونا مازال موجودا ومازال مصدر قلق لدي الكثير من الدول التي عادت فيها الإصابات لذروتها، مشددا على ضرورة تمسك المصريين بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن نهاية فيروس كورونا في علم الغيب لاحتمالية تحور الفيروس وتغيره وظهور سلالة أخري منه.
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