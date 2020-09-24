لاتغفل عن تناولها.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز جهاز المناعة

قالت الدكتورة بسمة يسري اخصائي التغذية ان جهاز المناعة يطلق اجسام مضادة تلتصق بالمستضدات الموجودة على مسببات الامراض و تقتلها ، و قد يؤدي دمج أطعمة معينة فى النظام الغذائي إلى تقوية الاستجابة المناعية للشخص .









و اضافت يسري أن النظام الغذائي الصحي و المتوازن له دورا حيويًا فى الحفاظ على صحتك ، و قد تساعد بعض الأطعمة على تعزيز جهاز المناعة





التوت البري له خصائص مضادة للأكسدة قد تعزز 1-التوت البري له خصائص مضادة للأكسدة قد تعزز جهاز المناعة فيحتوي العنب البري على نوع من الفلافونويد يسمى الأنثوسيانين ، والذي له خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة لدى الشخص ، فقد أشارت دراسة أجريت عام 2016 ان نظام الدفاع المناعي في الجهاز التنفسى إلى أن مركبات الفلافونويد تلعب دوًرا أساسيًا ، و أكدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالفلافونويد كانوا أقل عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي ، أو نزلات البرد ، من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. إلى أن مركبات الفلافونويد تلعب دوًرا أساسيًا ، و أكدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالفلافونويد كانوا أقل عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي ، أو نزلات البرد ، من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.





2- الشوكولاته الداكنة تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات أكسدة تسمى الثيوبرومين ، والتي قد تساعد في تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.





3- الكركم هو بهار أصفر يستخدمه الكثير من الناس في الطهي ، كما أنه موجود في بعض الأدوية ، قد يؤدي استهلاك الكركم إلى تحسين الاستجابة المناعية للشخص ، هذا بسبب صفات الكركمين ، وهو مركب في الكركم ، وفقا لدراسة اجريت ، فإن الكركمين له تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.





4- الأسماك الزيتية يعتبر سمك السلمون والتونة والأسماك الزيتية الأخرى مصدًرا غنًيا لأحماض أوميغا 3 الدهنية ، وقد اكدت الأبحاث فإن تناول أحماض أومجا 3 الدهنية على المدى الطويل قد يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة من أمراض المناعة الذاتية المزمنة تحدث عندما يهاجم جهاز المناعة عن طريق الخطأ جزًءا صحيًا من الجسم.





5- البروكلي يعتبر البروكلي مصدًرا آخر لفيتامين سي ، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة القوية ، مثل السلفورافان. لهذه الأسباب ، يعد تناول الخضار بانتظام لدعم صحة الجهاز المناعي اختيًارا جيًدا.





6- البطاطا الحلوة البطاطا الحلوة غنية بالبيتا كاروتين ، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تعطي قشرة البطاطس لونها البرتقالي ، بيتا كاروتين هو مصدر لفيتامين أ. فهو يساعد على جعل البشرة صحية وقد يوفر بعض الحماية ضد تلف الجلد من الأشعة فوق البنفسجية .





7- السبانخ قد يعزز السبانخ جهاز المناعة ، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة ، بما في ذلك: مركبات الفلافونويد الكاروتينات فيتامين سي فيتامين هـ يمكن أن تساعد الفيتامينات C و E في دعم جهاز المناعة ، فتشير الأبحاث أيضا إلى أن مركبات الفلافونويد قد تساعد في منع نزلات البرد لدى الأشخاص الأصحاء





8- الزنجبيل يستخدم الناس الزنجبيل في مجموعة متنوعة من الأطباق والحلويات ، وكذلك في الشاي. ، يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.





9- الثوم قد يساعد في منع نزلات البرد ،فالثوم علاج منزلي شائع للوقاية من نزلات البرد وأمراض أخرى.





10- الشاي الأخضر يحتوي الشاي الأخضر على كمية قليلة فقط من الكافيين ، لذلك يمكن للناس الاستمتاع به كبديل للشاي الأسود أو القهوة. قد يؤدي شربه أيضا إلى تقوية جهاز المناعة. كما هو الحال مع التوت الأزرق ، يحتوي الشاي الأخضر على مركبات الفلافونويد ، والتي قد تقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد.





11- بذور عباد الشمس يمكن أن تكون بذور عباد الشمس إضافة لذيذة للسلطات أو أطباق الإفطار. إنها مصدر غني بفيتامين هـ ،أحد مضادات الأكسدة. كما هو الحال مع مضادات الأكسدة الأخرى ، يحسن فيتامين هـ وظيفة المناعة.





12- اللوز مصدر ممتاز آخر لفيتامين هـ ، كما أنه يحتوي على المنجنيز والمغنيسيوم والألياف. حفنة صغيرة أو ربع كوب من اللوز هي وجبة خفيفة صحية قد تفيد جهاز المناعة.





13- البرتقال أو الكيوي (الكيوي) يعتبر البرتقال والكيوي مصدًرا ممتًازا لفيتامين سي ، وهو الفيتامين الذي يلجأ إليه كثيرمن الناس عندما يشعرون بنزلة برد. في حين أن العلماء لا يزالون غير متأكدين تمًاما من كيفية مساعدته ، فقد يقلل فيتامين C من مدة أعراض نزلات البرد ويحسن وظيفة جهاز المناعة البشري.



