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رياضة

محمود فتح الله: بيراميدز هدفه المركز الثاني ولن نتنازل عنه

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:03 م
محمود فتح الله
محمود فتح الله
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عمرو ابوبكر
عبر محمود فتح الله مدرب فريق نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه الفريق على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، موضحا أنه فوز كبير يحافظ على مشوار المنافسة على المركز الثاني في جدول الترتيب وهو الهدف الأساسي لبيراميدز حاليا.

ووجه فتح الله في تصريحاته للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز، الشكر لجميع اللاعبين على الأداء الرائع سواء من شاركوا أم لم يشاركوا موضحا أن الجميع بذل جهدا مضاعفا في ظل ضغط المباريات المتواصل وخوض لقاء في الدوري كل يومين وثلاثة وهو أمر مجهد ورغم ذلك اجتهد اللاعبون بشدة وقدموا مباراة قوية وكانوا عند حسن الظن.

شدد فتح الله على أن بيراميدز واجه خصما قويا مثل الإسماعيلي على ملعبه والنجاح في الفوز يؤكد قدرات لاعبي الفريق الرائعة مشددا على أن الجميع احترم الإسماعيلي كفريق قوي ولعب بصورة مميزة ونجح في العودة بثلاث نقاط غاية في الأهمية تحافظ على مشوار المنافسة على المركز الثاني.

شدد على أنه مع توالي المباريات يظهر مشاكل متمثلة في الإجهاد والإصابات والجهاز الفني يحاول التعامل معها بما يمتلكه من إمكانيات هائلة من النجوم في مختلف المراكز، مشدد على أن عودة عبد الله السعيد مهمة للغاية ووجوده يعطي حافزا داخل الملعب وخارجه كونه قائد ولاعب ممتاز.

أضاف بأن كل مباريات بيراميدز هامة للغاية وأمامه مواجهة صعبة أمام الاتحاد لابد من الفوز بها طالما يرغب في حصد المركز الثاني واللعب في دوري أبطال أفريقيا.
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