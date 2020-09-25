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تخفيض أسعار الأجهزة الكهربائية.. الغرف التجارية تكشف أهمية تعديل التعريفة الجمركية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:00 ص
الاجهزة الكهربائية
الاجهزة الكهربائية
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هاني حسين
قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، تعليقا على تعديل فئات التعريفة الجمركية، إن القرار سار على عموم السلع ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة التي تدخل في مدخلات الصناعة. 

وأضاف أحمد شيحة في مداخلة هاتفية في برنامج "مش بالكلام" المذاع على قناة "المحور"،: "أبرز السلع التي انخفضت فيها التعريفة الجمركية هي الأجهزة الكهربائية ومنها التليفزيونات والثلاجات والغسالات بما يخفض مدخلات الإنتاج بما ينعكس على التكلفة النهائية للمنتج".

وتابع أحمد شيحة: "الدولة تشجع الصناعة بشكل كبير والقيمة الجمركية على السلع التي يتم استيرادها للصناعة ضعيفة للغاية".

وأكمل أحمد شيحة: "الدولة مهتمة بـ تعميق الصناعة المحلية وعملت على تخفيض القيمة الجمركية المفروضة على بعض السلع بما يؤدي إلى تشجيع المصنع".

ولفت أحمد شيحة: "قرار تعديل فئات التعريفة الجمركية يستهدف تعميق الصناعة المحلية وتخفيض أسعار السلع الأجهزة الكهربائية".
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