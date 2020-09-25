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كريم فهمي: عملت تاتو على ذراعي باسم زوجتي دانيا .. والرجالة بيقولولي ودتنا في داهية بسبب مسلسل ونحب تاني ليه

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:30 ص
كريم فهمي
كريم فهمي
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هاني حسين
حل الفنان كريم فهمي،  ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم "المذاع على قناة " سي بي سي"، وتحدث فهمي عن كواليس دوره في مسلسل " ونحب تاني ليه"، كما تحدث عن علاقته بزوجته.

وكشف الفنان كريم فهمي،  كواليس دوره في مسلسل " ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلا:"  كان نفسي اعمل حاجة رومانسي وكنت أبحث عن سيناريو مناسب".

وتابع:"  عندما عرض عليا مسلسل ونحب تاني ليه تشجعت للمشاركة في العمل وكان المسلسل منظومة متكاملة ".

وأردف كريم فهمي: "عوامل نجاح شخصيتي في المسلسل مرتبطة بنجاح الفنان شريف منير في تأدية دوره في المسلسل ".

واستطرد: "الأعمال الرومانسية ترتبط بأذهان البنات والسيدات والرجالة ملهاش في كده.. عندما أقابل أي رجل بعد عرض المسلسل يتحدثون عن دوري على سبيل الهزار ويقولون ودتنا في داهية".

وأضاف كريم فهمي: "نهاية مسلسل ونحب تاني ليه لم تتغير على الإطلاق".

وقال : "أحد مشاهد المسلسل كان عبارة عن خناقة مع أحد الممثلين لإنقاذ ياسمين عبد العزيز ومع بداية التصوير كان من المفترض أن اضرب الممثل في وجهه على الهواء لكن مناخيره اتكسرت".

وعن علاقته بزوجته، قال كريم فهمي: "دانيا زوجتي سعيدة بدوري في مسلسل ونحب تاني ليه، وسعيدة بردود أفعال الجمهور تجاه دوري".

وتابع: "زوجتي لا علاقة لها بالمجال الفني وهي لا تعمل ومتفرغة إلى منزلها، وبدأت تتفهم طبيعة عملي وأنه كلما زادت محبة الجمهور دليل ومؤشر للنجاح".

ووجهت الإعلامية منى الشاذلي، سؤالا إلى الفنان كريم فهمي مرتبط بزوجته دانيا، قائلة "لو عندك يخت هتسميه دانيا"، ورد قائلا:" أه طبعا انا عملت تاتو باسم  دانيا مش هكتبها على يخت، والتاتو اللي على  ذراعي بخط يد زوجتي دانيا ".

وشارك الفنان كريم فهمي،  في فقرة ترفيهية أثناء استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي".

وقام كريم فهمي بـ غناء مهرجان بنت الجيران على الهواء، كما قام بإظهار صورة البطاقة على الهواء قائلا:" مش هيفرق معايا".

كما كشف كريم فهمي عن عمره ، قائلا:" انا مواليد عام 1982 وعندي 37 سنة".

وقال كريم فهمي:"  ابويا آخر واحد إداني علقة موت لأنني عملت حاجة غلط انا وأحمد وكنا بنضايق الجيران".
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