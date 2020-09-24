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توك شو

كريم فهمي: عملت تاتو على ذراعي باسم زوجتي دانيا.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:34 م
كريم فهمي
كريم فهمي
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هاني حسين
وجهت الإعلامية منى الشاذلي، سؤالا إلى الفنان كريم فهمي مرتبط بزوجته دانيا، قائلة "لو عندك يخت هتسميه دانيا".

ورد كريم فهمي في حواره مع منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" أه طبعا انا عملت تاتو باسم  دانيا مش هكتبها على يخت".

وتابع كريم فهمي :"  التاتو اللي على  ذراعي بخط يد زوجتي دانيا ".

وروى كريم فهمي،  كواليس دوره في مسلسل " ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.، قائلا:" نهاية مسلسل ونحب تاني ليه لم تتغير على الإطلاق ومكتوبة منذ بداية المسلسل ".

وقال كريم فهمي:"  عندما عرض عليا مسلسل ونحب تاني ليه تشجعت للمشاركة في العمل وكان المسلسل منظومة متكاملة "، مضيفا:"   فريق عمل  المسلسل بذل مجهودا كبيرا للغاية  كي يظهر العمل بهذا الشكل، وجميع  الممثلين شعروا بسعادة عارمة في مشهد الفرح في آخر حلقة بالمسلسل".

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