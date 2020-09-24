كريم فهمي: عملت تاتو على ذراعي باسم زوجتي دانيا.. فيديو

وجهت الإعلامية منى الشاذلي، سؤالا إلى الفنان كريم فهمي مرتبط بزوجته دانيا، قائلة "لو عندك يخت هتسميه دانيا".





ورد كريم فهمي في حواره مع منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" أه طبعا انا عملت تاتو باسم دانيا مش هكتبها على يخت".





وتابع كريم فهمي :" التاتو اللي على ذراعي بخط يد زوجتي دانيا ".





وروى كريم فهمي، كواليس دوره في مسلسل " ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.، قائلا:" نهاية مسلسل ونحب تاني ليه لم تتغير على الإطلاق ومكتوبة منذ بداية المسلسل ".





وقال كريم فهمي:" عندما عرض عليا مسلسل ونحب تاني ليه تشجعت للمشاركة في العمل وكان المسلسل منظومة متكاملة "، مضيفا:" فريق عمل المسلسل بذل مجهودا كبيرا للغاية كي يظهر العمل بهذا الشكل، وجميع الممثلين شعروا بسعادة عارمة في مشهد الفرح في آخر حلقة بالمسلسل".



