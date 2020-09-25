فيكتوريا بيكهام تلغي عرض الأزياء من أسبوع الموضة بلندن

يبدو أن عالم الموضة يتحول إلى عالم رقمي في جميع أنحاء العالم، ويبدو أن الاتجاه يلحق بالركب بسرعة، تمشيا مع الأمر نفسه، ألغت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام الآن عرض أزياء المنصة الخاص بها قبل أيام من أسبوع الموضة في لندن، حسبما أفاد تقرير في صحيفة الغارديان ، مضيفة لأنها تشعر أنه قد لا يبدو مناسبًا.





يذكر نفس التقرير أن المصممة نظمت جمهورها من خلال تقديم مجموعتها لمجموعة صغيرة من الزوار - ثلاثة في كل مرة. ومع ذلك ، كان المكان هو المكان الذي كان من المقرر أن يحدث فيه العرض ، معرض Hoxton الفني.





"كنت أتطلع حقًا إلى تقديم عرض وإلى العنصر الاجتماعي لذلك ، بعد فترة طويلة من عدم رؤية أي شخص. آمل أن نعود الموسم المقبل إلى شيء طبيعي بعض الشيء. ونُقل عن بيكهام قوله. ستقدم هذه المجموعة الخاصة بها لأول مرة الجينز، بحسب صحيفة الغارديان .





ونُقل عنها قولها أيضًا في التقرير: "كنت أرتدي سروالًا جينزًا عتيقًا طوال الطريق خلال فترة الإغلاق ، على الرغم من أنني سأعلم أنني لم ألتفت مرة واحدة إلى الخصر المرن ، باستثناء صالة الألعاب الرياضية.



